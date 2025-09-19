المغرب يفرض تأشيرة إلكترونية مؤقتة على التونسيين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65b34915acdd48.82593246_gpjhoqmkelifn.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس أنّ السلطات المغربية قرّرت فرض تأشيرة إلكترونية على المواطنين التونسيين، وذلك بصفة استثنائية ومؤقتة، بداية من 25 سبتمبر الجاري إلى غاية 26 جانفي 2026.



وأوضحت القنصلية، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك، أنّ هذا الإجراء يشمل مواطني الدول المعفاة من تأشيرة الدخول إلى المغرب، ويأتي في إطار التحضيرات الأمنية والتنظيمية للدورة 35 من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي ستحتضنها المملكة المغربية من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026.





