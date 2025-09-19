برشلونة يواجه باريس سان جيرمان بكأس رابطة الأبطال الأوروبية على ملعب لويس كومبانيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68065ca26adbf8.09931483_fqhmpkojlinge.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة أنه سيخوض مباراته المرتقبة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك الذي يضم 55926 مقعدا، في الأول من أكتوبر المقبل.



وخاض برشلونة الذي اعتاد اللعب في ملعبه الشهير كامب نو الذي يتسع لقرابة مائة ألف مشجع، أول مباراة على أرضه في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية ضد بلنسية أمام ستة آلاف مشجع فقط على ملعب يوهان كرويف الواقع داخل مجمع تدريب سان خوان ديسباي، يوم الأحد الماضي.

