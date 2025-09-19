Babnet   Latest update 22:55 Tunis

برشلونة يواجه باريس سان جيرمان بكأس رابطة الأبطال الأوروبية على ملعب لويس كومبانيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68065ca26adbf8.09931483_fqhmpkojlinge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 22:09
      
أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة أنه سيخوض مباراته المرتقبة أمام حامل اللقب باريس سان جيرمان في كأس رابطة الأبطال الأوروبية لكرة القدم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في مونتجويك الذي يضم 55926 مقعدا، في الأول من أكتوبر المقبل.

وخاض برشلونة الذي اعتاد اللعب في ملعبه الشهير كامب نو الذي يتسع لقرابة مائة ألف مشجع، أول مباراة على أرضه في بطولة الدرجة الأولى الإسبانية ضد بلنسية أمام ستة آلاف مشجع فقط على ملعب يوهان كرويف الواقع داخل مجمع تدريب سان خوان ديسباي، يوم الأحد الماضي.

وتأخرت أعمال تجديد ملعب كامب نو تسعة أشهر عن الموعد المحدد، كما تسبب حفل للمغني بوست مالون في تدهور حالة أرضية ملعب لويس كومبانيس.

وقال برشلونة في بيان "يواصل النادي العمل بشكل مكثف للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو خلال الأشهر المقبلة. يود النادي أن يشكر أعضاءه ومشجعيه على تفهمهم ودعمهم طوال هذه العملية المعقدة والمثيرة في الوقت ذاته للعودة إلى الملعب الجديد".
ولعب برشلونة على ملعب لويس كومبانيس في موسمي 2023-2024 و2024-2025 أثناء أعمال التجديد في كامب نو.
وتنص لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) على أن الأندية يجب أن تخوض جميع مبارياتها في كأس رابطة الأبطال الأوروبية على نفس الملعب بداية من مرحلة البطولة.
وفاز برشلونة على نيوكاسل يونايتد 2-1 خارج ملعبه في مستهل مشواره برابطة أبطال أوروبا أمس الخميس، بينما اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أتلانتا 4-صفر في بارك دي برانس يوم الأربعاء الماضي.


