الكاف: استكمال مشاريع البينية التحتية المبرمجة لسنتي 2024 و2025 ببلدية الزعفران دير الكاف المحدثة (كاتب عام البلدية)

استكملت بلدية الزعفران دير الكاف المحدثة والتابعة لمعتمدية الكاف الشرقية مجمل مشاريع البنية الأساسية المبرمجة بها لسنتي 2024-2025، باستثمارات بلدية تناهز 5 ملايين دينار موزعة على ميزانيتي 2024 و2025 وتمويل من صندوق القروض والتعاون الألماني، وفق الكاتب العام المكلف بتسيير البلدية محمد الطاهر بن علي.

وأشار بن علي، في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء إلى أن بلدية الزعفران دير الكاف تولت اليوم قبول مشروعين لتهيئة الطرقات بكل من قريتي مقرة والجدارة صالح البحري ويبلغ طول كل واحدة منها كيلومترين.

وأكد على الانتهاء شبه الكلي لمشروعي بناء قصر البلدية والتنوير العمومي بالمنطقة الذي بقي متوقفا على توفير العدادات من طرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتشغيل شبكة التنوير العمومي، على حد قوله.