سوسة: لدغة "وشواشة" تتسبّب في إيواء شاب بقسم الكلى بمستشفى سهلول
تسبّبت لدغة "وشواشة" في حادثة غريبة أودت بشاب أصيل منطقة بئر المليّح بالقلعة الكبرى (ولاية سوسة) إلى قسم الكلى بالمستشفى الجامعي سهلول.
وقال والده، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إنّ ابنه تعرّض إلى اللدغة منذ أسبوع، ما سبّب له انتفاخا أجبره على التوجّه إلى المستشفى المحلي، حيث وُصفت له أدوية لم تُحسّن من حالته. وأضاف أنّه بعد استشارة طبيب خاص، أُجري له تحليل مخبري كشف عن تعقيدات، فتمّ توجيهه إلى مستشفى سهلول.
وبيّن المتحدّث أنّ ابنه أصيب بـ تعفّن وجرثومة في الدم، إلى جانب احتباس السوائل في الجسم، ما استوجب إجراء فحص دقيق عبر أخذ عينة من أنسجة الكلى، في انتظار صدور نتائج التحاليل خلال يومين أو ثلاثة.
وأرجع الوالد ما حصل إلى تراكم الأوساخ والفضلات بالمنطقة وغياب المداواة للبعوض، داعيا السلطات المعنية إلى مزيد العناية بالوضع البيئي للحدّ من مثل هذه الحوادث.
