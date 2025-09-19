سوسة: لدغة "وشواشة" تتسبّب في إيواء شاب بقسم الكلى بمستشفى سهلول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6540e3aed3ea61.32122107_qipofljheknmg.jpg width=100 align=left border=0>

تسبّبت لدغة "وشواشة" في حادثة غريبة أودت بشاب أصيل منطقة بئر المليّح بالقلعة الكبرى (ولاية سوسة) إلى قسم الكلى بالمستشفى الجامعي سهلول.



وقال والده، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إنّ ابنه تعرّض إلى اللدغة منذ أسبوع، ما سبّب له انتفاخا أجبره على التوجّه إلى المستشفى المحلي، حيث وُصفت له أدوية لم تُحسّن من حالته. وأضاف أنّه بعد استشارة طبيب خاص، أُجري له تحليل مخبري كشف عن تعقيدات، فتمّ توجيهه إلى مستشفى سهلول.

