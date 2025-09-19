Babnet   Latest update 09:16 Tunis

سوسة: لدغة "وشواشة" تتسبّب في إيواء شاب بقسم الكلى بمستشفى سهلول

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6540e3aed3ea61.32122107_qipofljheknmg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 08:57 قراءة: 0 د, 55 ث
      
تسبّبت لدغة "وشواشة" في حادثة غريبة أودت بشاب أصيل منطقة بئر المليّح بالقلعة الكبرى (ولاية سوسة) إلى قسم الكلى بالمستشفى الجامعي سهلول.

وقال والده، في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم، إنّ ابنه تعرّض إلى اللدغة منذ أسبوع، ما سبّب له انتفاخا أجبره على التوجّه إلى المستشفى المحلي، حيث وُصفت له أدوية لم تُحسّن من حالته. وأضاف أنّه بعد استشارة طبيب خاص، أُجري له تحليل مخبري كشف عن تعقيدات، فتمّ توجيهه إلى مستشفى سهلول.

أخبار ذات صلة:
مختص في علم الفيروسات يوصي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التخلّص من البعوض الناقل لفيروس حمّى غرب النيل...


وبيّن المتحدّث أنّ ابنه أصيب بـ تعفّن وجرثومة في الدم، إلى جانب احتباس السوائل في الجسم، ما استوجب إجراء فحص دقيق عبر أخذ عينة من أنسجة الكلى، في انتظار صدور نتائج التحاليل خلال يومين أو ثلاثة.

وأرجع الوالد ما حصل إلى تراكم الأوساخ والفضلات بالمنطقة وغياب المداواة للبعوض، داعيا السلطات المعنية إلى مزيد العناية بالوضع البيئي للحدّ من مثل هذه الحوادث.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315088


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 19 سبتمبر 2025 | 27 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:49
18:23
15:43
12:20
06:05
04:38
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet31°
26° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-24
32°-23
33°-22
33°-23
28°-22
  • Avoirs en devises
    25119,1

  • (18/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42550 DT        1$ =2,89525 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    