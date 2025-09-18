هذا ما تقرر في قضية كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbe41b3eb3b7.58296627_noiemhlpqkjfg.jpg width=100 align=left border=0>

رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، مطالب الإفراج المقدمة لفائدة كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي سابقا نبيل العياري و4 أعضاء بالنقابة وصاحب مطبعة.



وقررت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسّك بالتأخير لتقديم طلباته المدنية في الملف.

