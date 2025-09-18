Babnet   Latest update 12:56 Tunis

هذا ما تقرر في قضية كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbe41b3eb3b7.58296627_noiemhlpqkjfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 11:32 قراءة: 0 د, 20 ث
      
رفضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس، مطالب الإفراج المقدمة لفائدة كاتب عام نقابة قوات الأمن الداخلي سابقا نبيل العياري و4 أعضاء بالنقابة وصاحب مطبعة.

وقررت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى موعد لاحق، وذلك استجابة لطلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة الذي تمسّك بالتأخير لتقديم طلباته المدنية في الملف.



وتتعلق القضية بجرائم ذات صبغة مالية مرتبطة بـ مداخيل ومصاريف النقابة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315043


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:44
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
30°-22
32°-23
33°-22
34°-24
  • Avoirs en devises
    25057,6

  • (17/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42707 DT        1$ =2,89817 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:56 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    