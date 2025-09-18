Babnet   Latest update 11:32 Tunis

"حماس" توجه نداء عالميا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbd05864db57.32834302_ifklpoqjgnmhe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 10:26 قراءة: 1 د, 15 ث
      
وجهت حركة "حماس" نداء لمواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة رفضا لممارسات الإبادة والتجويع الإسرائيلية ولتكن أيام 19 و20 و21 الشهر الجاري أيام مسيرات غضب ضد إسرائيل.

وجاء في بيان الحركة: "ندعو إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزَّة، رفضا لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان محاصَر في القطاع".



وأضاف البيان: "ورداً على التصعيد الهمجي المتمثل في تدمير الأبراج والبنايات في مدينة غزّة وقصفها ليلا ونهارا وتهجير سكانها قسرا".

وتابع بيان "حماس": "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة (19 و20 و21 سبتمبر) مسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت والعجز الدولي، وصوتا موحّدا لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار".

وكتبت الحركة الفلسطينية في بيانها أيضا: ندعو أصحاب الضمائر الحيّة وكل الشعوب الحرّة حول العالم إلى ما يلي:

تصعيد الحراك الجماهيري عبر المسيرات والمظاهرات الشعبية في المدن والعواصم حول العالم، رفضا للعدوان والإبادة والتهجير القسري، وتضامنا مع شعبنا، وغضباً ضد الدعم الأمريكي للاحتلال والتواطؤ الدولي.
المشاركة الفاعلة في المسيرات الغاضبة أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، لكشف جرائم الإبادة والتجويع، والانتصار لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.
تفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني، لوقف الإبادة وتهجير سكان غزّة قسرا، وللمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.
حشد كل الوسائل لدعم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وتثمين دوره الإنساني، وضمان حمايته حتى وصوله القطاع، مع تحذير الاحتلال من استهدافه.
وشددت "حماس" أن تكون الأيام القادمة "مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان الصهيوني، وصوتا عالميا هادرا ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع، وضد التهجير القسري، وتدمير الأبراج والبنايات في غزَّة".


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315032


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:51
18:24
15:44
12:20
06:04
04:37
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-22
30°-22
32°-23
33°-22
34°-24
  • Avoirs en devises
    25057,6

  • (17/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42707 DT        1$ =2,89817 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/09)   1293,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:32 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    