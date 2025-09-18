"حماس" توجه نداء عالميا

وجهت حركة "حماس" نداء لمواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزة رفضا لممارسات الإبادة والتجويع الإسرائيلية ولتكن أيام 19 و20 و21 الشهر الجاري أيام مسيرات غضب ضد إسرائيل.



وجاء في بيان الحركة: "ندعو إلى مواصلة وتصعيد الحراك العالمي المتضامن مع غزَّة، رفضا لعدوان الاحتلال وجرائم الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان محاصَر في القطاع".



وأضاف البيان: "ورداً على التصعيد الهمجي المتمثل في تدمير الأبراج والبنايات في مدينة غزّة وقصفها ليلا ونهارا وتهجير سكانها قسرا".وتابع بيان "حماس": "لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة (19 و20 و21 سبتمبر) مسيرات غضب ضد الاحتلال وداعميه، وصرخة في وجه الصمت والعجز الدولي، وصوتا موحّدا لوقف العدوان وفتح المعابر وكسر الحصار".وكتبت الحركة الفلسطينية في بيانها أيضا: ندعو أصحاب الضمائر الحيّة وكل الشعوب الحرّة حول العالم إلى ما يلي:تصعيد الحراك الجماهيري عبر المسيرات والمظاهرات الشعبية في المدن والعواصم حول العالم، رفضا للعدوان والإبادة والتهجير القسري، وتضامنا مع شعبنا، وغضباً ضد الدعم الأمريكي للاحتلال والتواطؤ الدولي.المشاركة الفاعلة في المسيرات الغاضبة أمام السفارات الصهيونية والأمريكية وسفارات الدول الداعمة للاحتلال، لكشف جرائم الإبادة والتجويع، والانتصار لحقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.تفعيل أدوات الضغط الجماهيري والطلابي والنقابي والبرلماني، لوقف الإبادة وتهجير سكان غزّة قسرا، وللمطالبة بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.حشد كل الوسائل لدعم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، وتثمين دوره الإنساني، وضمان حمايته حتى وصوله القطاع، مع تحذير الاحتلال من استهدافه.وشددت "حماس" أن تكون الأيام القادمة "مرحلة جديدة من التصعيد المتواصل للحراك العالمي المناهض للعدوان الصهيوني، وصوتا عالميا هادرا ضد القتل والقصف والإبادة والتجويع، وضد التهجير القسري، وتدمير الأبراج والبنايات في غزَّة".