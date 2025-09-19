كأس الكونفدرالية: الملعب التونسي والنجم الساحلي أمام رهان الانطلاقة القارية
يدخل الملعب التونسي والنجم الساحلي غمار ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم السبت، وكل منهما يسعى لوضع قدم في الدور المقبل وتأكيد جاهزيته للمنافسة القارية.
على ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف الملعب التونسي النادي الرياضي الثقافي الموريتاني، في مواجهة تبدو على الورق في متناوله بحكم الفوارق الفنية والجاهزية، خصوصا أن البطولة الموريتانية لم تنطلق بعد، مقابل انطلاقة قوية لفريق باردو الذي يتصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويأمل "البقلاوة" في تجاوز خيبة الموسم الماضي حين توقّف مشواره عند الدور التمهيدي الثاني أمام اتحاد العاصمة الجزائري، واضعا نصب عينيه بلوغ دور المجموعات كخطوة أولى نحو حلم التتويج القاري.
ورغم مغادرة بعض ركائزه الأساسية على غرار خليل العياري (باريس سان جيرمان الرديف) وآدم عروس (قاسم باشا التركي) وبونور موغيشا (المصري البورسعيدي)، حافظ الفريق على توازنه بفضل صلابة دفاعية بقيادة مروان الصحراوي والهادي خلفة، واستقرار فني مع المدرب شكري الخطوي. كما يعول على ثلاثي الهجوم أمين الخميسي وأمادو نداي ووائل الورغمي الذين سجلوا خمسة أهداف في البطولة إلى حد الآن. وسيدير اللقاء الحكم الغاني كولينس أمواه انطلاقا من الساعة السابعة مساء.
أما النجم الساحلي، فيخوض مباراته القارية في العاصمة التنزانية دار السلام أمام الأهلي مدني السوداني، وسط ظروف صعبة محليا بعد نتائج سلبية (5 نقاط فقط في 6 جولات) أدت إلى رحيل المدرب لسعد الدريدي وتكليف مساعده محمد علي نفخة بالإشراف المؤقت. ويسعى فريق جوهرة الساحل إلى استعادة توازنه والعودة بانتصار يعيد الثقة للجماهير واللاعبين، خاصة وأنه من بين أكثر الأندية تتويجا بالمسابقة (4 ألقاب سنوات 1995 و1999 و2006 و2015).
ويراهن الإطار الفني الجديد على الجوانب الذهنية لرفع معنويات المجموعة وتصحيح الأخطاء الدفاعية بعد أن استقبل الفريق ثمانية أهداف في ست مباريات محلية. كما يبقى الهجوم مطالبا بزيادة الفاعلية أمام المرمى رغم تسجيله سبعة أهداف. وسيتولى الحكم الكونغولي لويس موامبا إدارة اللقاء الذي ينطلق في الساعة الثانية بعد الظهر.
