كأس الكونفدرالية: الملعب التونسي والنجم الساحلي أمام رهان الانطلاقة القارية

يدخل الملعب التونسي والنجم الساحلي غمار ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم السبت، وكل منهما يسعى لوضع قدم في الدور المقبل وتأكيد جاهزيته للمنافسة القارية.



على ملعب حمادي العقربي برادس، يستضيف الملعب التونسي النادي الرياضي الثقافي الموريتاني، في مواجهة تبدو على الورق في متناوله بحكم الفوارق الفنية والجاهزية، خصوصا أن البطولة الموريتانية لم تنطلق بعد، مقابل انطلاقة قوية لفريق باردو الذي يتصدر ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى. ويأمل "البقلاوة" في تجاوز خيبة الموسم الماضي حين توقّف مشواره عند الدور التمهيدي الثاني أمام اتحاد العاصمة الجزائري، واضعا نصب عينيه بلوغ دور المجموعات كخطوة أولى نحو حلم التتويج القاري.

