مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل

سجل باتريك دورغو لاعب مانشستر يونايتد هدفًا في الشوط الأول، ليحافظ فريق المدرب روبن أموريم على تقدمه ويفوز بنتيجة 1-صفر على نيوكاسل يونايتد، يوم الجمعة، في المباراة الوحيدة هذا العام التي تقام في اليوم التالي لعيد الميلاد، ويتقدم الفائز نحو المركز الخامس في ترتيب البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم.



ويملك أصحاب الأرض 29 نقطة بعد 18 مباراة، على أن تُستكمل بقية مباريات الجولة اليوم السبت وغدًا الأحد، بينما يحتل نيوكاسل المركز 11 برصيد 23 نقطة.









وسجل دورغو هدفه الأول مع يونايتد بتسديدة مباشرة جاءت عكس مجريات اللعب في الدقيقة 24، عندما أُبعدت رمية تماس طويلة نفذها ديوغو دالوت لتصل الكرة إلى زميله الدنماركي الذي سددها بقوة في الزاوية اليسرى السفلية للشباك.



وضغط نيوكاسل من أجل إدراك التعادل قبل نهاية المباراة، لكنه لم يتمكن من اختراق دفاع فريق يفتقد لعدد من لاعبيه الأساسيين، بما في ذلك القائد المصاب برونو فرنانديز، إلى جانب برايان مبويمو وأماد ديالو، اللذين يشاركان في كأس الأمم الإفريقية.

وفي الشوط الثاني، سدد بنجامين سيسكو لاعب يونايتد كرة ارتدت من العارضة، كما أتيحت لدالوت فرصة ذهبية لمضاعفة تقدم أصحاب الأرض عندما مرر له ليساندرو مارتينيز ركلة حرة مباشرة، لكنه سدد الكرة فوق العارضة.



وسجل نيوكاسل 16 تسديدة مقابل 9 تسديدات ليونايتد، وسيطر على مجريات الشوط الثاني، وهو ما جعل المدرب إيدي هاو يتحسر على الفرص الضائعة في خسارة جمدت رصيد فريقه من الانتصارات خارج أرضه هذا الموسم عند فوز واحد فقط.



