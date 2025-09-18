Babnet   Latest update 06:43 Tunis

ترامب يصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى بعد اغتيال حليفه تشارلي كيرك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cb9a240afdf8.67028216_oqpnfmkehiglj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 06:43
      
فرانس 24 - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تصنيف حركة "أنتيفا" (تعبير يُستخدم للإشارة إلى جماعات يسارية متطرفة تتبنى نهجا مناهضا للفاشية) "منظمة إرهابية كبرى"، في خطوة جاءت بعد أسبوع من اغتيال حليفه المقرب والناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.

وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يسرني أن أبلغ العديد من الأمريكيين الوطنيين أنني بصدد تصنيف (أنتيفا)، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى




وأضاف الرئيس الأمريكي: "سأوصي بشدة أيضا بإجراء تحقيق شامل حول ممولي أنتيفا وفقا لأعلى المعايير والممارسات القانونية".

ومنذ ولايته الأولى، دأب ترامب على تحميل الحركة مسؤولية أحداث وأعمال يعتبرها مرفوضة، من بينها اعتداءات استهدفت وحدات من الشرطة، وصولا إلى أعمال الشغب التي نفذها بعض أنصاره في مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/جانفي 2021.

وعلى الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون الفدرالية تختص بمكافحة الإرهاب الداخلي، إلا أن الولايات المتحدة لا تمتلك قائمة رسمية للتنظيمات المصنفة "منظمات إرهابية داخلية".


الخميس 18 سبتمبر 2025 | 26 ربيع الأول 1447
Babnet #1 in its Category in Tunisia
