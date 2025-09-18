ترامب يصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى بعد اغتيال حليفه تشارلي كيرك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cb9a240afdf8.67028216_oqpnfmkehiglj.jpg width=100 align=left border=0>

فرانس 24 - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تصنيف حركة "أنتيفا" (تعبير يُستخدم للإشارة إلى جماعات يسارية متطرفة تتبنى نهجا مناهضا للفاشية) "منظمة إرهابية كبرى"، في خطوة جاءت بعد أسبوع من اغتيال حليفه المقرب والناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.



وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يسرني أن أبلغ العديد من الأمريكيين الوطنيين أنني بصدد تصنيف (أنتيفا)، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى

