ترامب يصنف "أنتيفا" منظمة إرهابية كبرى بعد اغتيال حليفه تشارلي كيرك
فرانس 24 - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، تصنيف حركة "أنتيفا" (تعبير يُستخدم للإشارة إلى جماعات يسارية متطرفة تتبنى نهجا مناهضا للفاشية) "منظمة إرهابية كبرى"، في خطوة جاءت بعد أسبوع من اغتيال حليفه المقرب والناشط المحافظ المؤثر تشارلي كيرك.
وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال": "يسرني أن أبلغ العديد من الأمريكيين الوطنيين أنني بصدد تصنيف (أنتيفا)، الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سأوصي بشدة أيضا بإجراء تحقيق شامل حول ممولي أنتيفا وفقا لأعلى المعايير والممارسات القانونية".
ومنذ ولايته الأولى، دأب ترامب على تحميل الحركة مسؤولية أحداث وأعمال يعتبرها مرفوضة، من بينها اعتداءات استهدفت وحدات من الشرطة، وصولا إلى أعمال الشغب التي نفذها بعض أنصاره في مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/جانفي 2021.
وعلى الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون الفدرالية تختص بمكافحة الإرهاب الداخلي، إلا أن الولايات المتحدة لا تمتلك قائمة رسمية للتنظيمات المصنفة "منظمات إرهابية داخلية".
