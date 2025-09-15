بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور أيام الثلاثاء 16 والاربعاء 17 والخميس 18 سبتمبر 2025 بداية من الساعة 15:30 بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:



الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

