Babnet   Latest update 16:47 Tunis

بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e08e65c9dcad6.84547019_kpnqfegmhoijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 16:47 قراءة: 1 د, 2 ث
      
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور أيام الثلاثاء 16 والاربعاء 17 والخميس 18 سبتمبر 2025 بداية من الساعة 15:30 بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:

الثلاثاء 16 سبتمبر 2025


* ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي 🆚 نجم المتلوي
◽ الحكم: خالد قويدر / حكم الفار: أمير العيادي

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 🆚 الملعب التونسي
◽ الحكم: محمد علي قروية / حكم الفار: حمزة جعيد

* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 🆚 شبيبة القيروان
◽ الحكم: باسم بلعيد / حكم الفار: نعيم حسني

الأربعاء 17 سبتمبر 2025

* ملعب زويتن
شبيبة العمران 🆚 النادي الإفريقي
◽ الحكم: وليد المنصري / حكم الفار: مجدي بلاغة

* الملعب البلدي ببئر بورقبة (دون حضور جمهور)
النادي البنزرتي 🆚 مستقبل قابس
◽ الحكم: حسام بن ساسي / حكم الفار: حسني النايلي

* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 🆚 اتحاد بن قردان
◽ الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الفار: أمير لوصيف

* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي 🆚 الاتحاد المنستيري
◽ الحكم: أيمن نصري / حكم الفار: هيثم قيراط

الخميس 18 سبتمبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 🆚 مستقبل سليمان
◽ الحكم: منتصر بلعربي / حكم الفار: الصادق السالمي


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314885


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet32°
31° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
34°-25
33°-24
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   1992,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:47 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    