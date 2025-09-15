بطولة الرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة عن تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، التي ستدور أيام الثلاثاء 16 والاربعاء 17 والخميس 18 سبتمبر 2025 بداية من الساعة 15:30 بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
* ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 🆚 نجم المتلوي
◽ الحكم: خالد قويدر / حكم الفار: أمير العيادي
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 🆚 الملعب التونسي
◽ الحكم: محمد علي قروية / حكم الفار: حمزة جعيد
* الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 🆚 شبيبة القيروان
◽ الحكم: باسم بلعيد / حكم الفار: نعيم حسني
الأربعاء 17 سبتمبر 2025* ملعب زويتن
شبيبة العمران 🆚 النادي الإفريقي
◽ الحكم: وليد المنصري / حكم الفار: مجدي بلاغة
* الملعب البلدي ببئر بورقبة (دون حضور جمهور)
النادي البنزرتي 🆚 مستقبل قابس
◽ الحكم: حسام بن ساسي / حكم الفار: حسني النايلي
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 🆚 اتحاد بن قردان
◽ الحكم: فرج عبد اللاوي / حكم الفار: أمير لوصيف
* المركب الرياضي بجرجيس
الترجي الجرجيسي 🆚 الاتحاد المنستيري
◽ الحكم: أيمن نصري / حكم الفار: هيثم قيراط
الخميس 18 سبتمبر 2025* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 🆚 مستقبل سليمان
◽ الحكم: منتصر بلعربي / حكم الفار: الصادق السالمي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314885