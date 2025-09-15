وزارة الداخلية: تواصل عمليات مكافحة الاحتكار والمضاربة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c7b0a0383803.22209576_qijgkfohnelmp.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل وزارة الداخلية عبر مختلف وحدات الأمن والحرس الوطني حملاتها للتصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في قطاعات الخضر والغلال والمواد الاستهلاكية.



ووفق بلاغ للداخلية, شملت التدخلات أسواق الجملة والتفصيل في كامل أنحاء الجمهورية، مع التركيز على الشبكات المتورطة في افتعال ارتفاع الأسعار والإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطنين.

