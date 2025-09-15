Babnet   Latest update 07:25 Tunis

وزارة الداخلية: تواصل عمليات مكافحة الاحتكار والمضاربة

Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 07:19
      
تواصل وزارة الداخلية عبر مختلف وحدات الأمن والحرس الوطني حملاتها للتصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في قطاعات الخضر والغلال والمواد الاستهلاكية.

ووفق بلاغ للداخلية, شملت التدخلات أسواق الجملة والتفصيل في كامل أنحاء الجمهورية، مع التركيز على الشبكات المتورطة في افتعال ارتفاع الأسعار والإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطنين.



وأسفرت العمليات وفق نفس البلاغ عن إيقاف عدد من الضالعين وتحرير محاضر عدلية في شأنهم، وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية.



