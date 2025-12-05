تونس تحتضن أشغال المنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن يومي 9 و10 ديسمبر (الخارجية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69332db68fcc14.98453618_knepmoljqighf.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن تونس يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية ، الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة

وينتظم المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول محور "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسّلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير".

وجاء في بلاغ للوزارة، أن أشغال المنتدى الذي سيعقد لأول مرة خارج مقر الاتحاد الإفريقي، ستجمع عددا هاما من كبار الشخصيات الإفريقية والدولية وممثلين عن المنظمات والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والدول الشريكة ومراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة ودعم دورها في مجال السلم والأمن.





و يعتبر هذا المنتدى الافريقي الذي أُسّس سنة 2019 "منصةً استراتيجيةً قاريةً للحوار والتّخطيط المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المشتركة الخاصة بها وبلورتها"،حسب نص البلاغ.



ويتزامن انعقاد هذا المنتدى بتونس مع إحياء المجموعة الدولية للذكرى 25 لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن والذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيجين حول المرأة.

