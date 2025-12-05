Babnet   Latest update 20:27 Tunis

تونس تحتضن أشغال المنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن يومي 9 و10 ديسمبر (الخارجية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69332db68fcc14.98453618_knepmoljqighf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 20:27 قراءة: 0 د, 52 ث
      
تحتضن تونس يومي 9 و10 ديسمبر الجاري، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية ، الدورة العادية السادسة للمنتدى الإفريقي رفيع المستوى حول المرأة والسلم والأمن، وفق ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الجمعة
وينتظم المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي حول محور "خمس وعشرون سنة على قرار مجلس الأمن عدد 1325: تعزيز الدبلوماسية متعددة الأطراف لترسيخ أجندة المرأة والسّلم والأمن في إفريقيا في ظل نظام عالمي متغير".
وجاء في بلاغ للوزارة، أن أشغال المنتدى الذي سيعقد لأول مرة خارج مقر الاتحاد الإفريقي، ستجمع عددا هاما من كبار الشخصيات الإفريقية والدولية وممثلين عن المنظمات والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والدول الشريكة ومراكز الدراسات والجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال حماية المرأة ودعم دورها في مجال السلم والأمن.

و يعتبر هذا المنتدى الافريقي  الذي أُسّس سنة 2019  "منصةً استراتيجيةً قاريةً للحوار والتّخطيط المشترك، بهدف تعزيز تنفيذ أجندة المرأة ومراجعة الاستراتيجيات المشتركة الخاصة بها وبلورتها"،حسب نص البلاغ.  

ويتزامن انعقاد هذا المنتدى بتونس مع إحياء المجموعة الدولية للذكرى 25 لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلم والأمن والذكرى الثلاثين لاعتماد قرار وخطة عمل بيجين حول المرأة.
عزيز
 


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319785


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
18°-12
21°-13
21°-14
20°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :