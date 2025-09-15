Babnet   Latest update 13:43 Tunis

بوبكر بالثابت في أوّل ظهور إعلامي بعد انتخابه: أربع أولويات عاجلة واستقلالية تامّة للمحاماة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c804d0e66810.51689714_jfqimkngohlep.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 13:16
      
استضاف برنامج “هنا تونس” على إذاعة الديوان، اليوم، عميد المحامين المنتخب بوبكر بالثابت في أوّل حوار له بعد فوزه بمنصب العميد من الدور الأوّل بأكثر من 2100 صوت، ليصبح العميد الثالث والعشرين للمحامين منذ سنة 1958.

وأكّد بالثابت أنّ النتيجة تمثل “تفويضًا صريحًا من الجلسة العامة” للمضي في برنامج عمل يقوم على أربع أولويات عاجلة:



1. صون دور المحامي ورفع العوائق الإجرائية داخل المحاكم،
2. تقديم مشروع قانون مهنة جديد يعكس استقلالية المحاماة وهويتها،
3. تحسين الحوكمة داخل مجالس المهنة وإصلاح صندوق الحيطة والتقاعد بمنهج تشاركي،
4. الدفاع الصارم عن المحاكمة العادلة والحقوق والحريات بوصفها جوهر رسالة المحاماة.

وشدّد العميد على الحفاظ على مسافة مبدئية عن السلطة والتعاون معها بما يخدم العدالة دون مجاملة، مؤكدًا أنّ وحدة المحامين تقوم على القضايا المهنية المشتركة لا على الاستقطاب السياسي. كما أبدى انفتاحًا على التفاعل مع المنظمات الوطنية ضمن الأطر القانونية للمهنة، معتبرًا أنّ إصلاح القضاء وضمان المحاكمة العادلة “قضية مجتمعية”.

ويذكر أنّ بوبكر بالثابت من مواليد 22 أكتوبر 1970 بدوز (ولاية قبلي)، متحصّل على الأستاذية في الحقوق (قانون خاص) وشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة، وهو محام لدى التعقيب منذ 2005، وشغل سابقًا خطة الكاتب العام لهيئة المحامين لدورتين، إلى جانب تجربة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


