بوبكر بالثابت في أوّل ظهور إعلامي بعد انتخابه: أربع أولويات عاجلة واستقلالية تامّة للمحاماة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c804d0e66810.51689714_jfqimkngohlep.jpg width=100 align=left border=0>

استضاف برنامج “هنا تونس” على إذاعة الديوان، اليوم، عميد المحامين المنتخب بوبكر بالثابت في أوّل حوار له بعد فوزه بمنصب العميد من الدور الأوّل بأكثر من 2100 صوت، ليصبح العميد الثالث والعشرين للمحامين منذ سنة 1958.



وأكّد بالثابت أنّ النتيجة تمثل “تفويضًا صريحًا من الجلسة العامة” للمضي في برنامج عمل يقوم على أربع أولويات عاجلة:

