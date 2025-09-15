قمة الدوحة.. كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع تشعل مواقع التواصل بمدتها ومحتواها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c876a334b4f9.92876740_ofhikgpjeqlnm.jpg width=100 align=left border=0>

أثارت كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة بالعاصمة القطرية الدوحة تفاعلا واسعا، بسبب مدتها القصيرة، وما حملته من أهمية ومعنى.



وجاء في كلمة الرئيس أحمد الشرع التي لم تتجاوز الدقيقة: "سأسعى لاختصار الوقت.. إنه لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط. وفي السياق ذاته لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ تسعة أشهر.. السادة الكرام إنه ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت.. يقول الشاعر:

