"هآرتس": إسبانيا ألغت صفقة سلاح كبرى مع إسرائيل

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن إسبانيا ألغت صفقة كبرى مع شركة "إلبيت" الإسرائيلية في ثاني خطوة لها من هذا القبيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.



وحسب معلومات "هآرتس"، فإن إسبانيا ألغت عقدا بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنظمة المدفعية الإسرائيلية من نوع PULS من صنع شركة "إلبيت".



وبموجب العقد الموقع في أكتوبر 2023، كانت "إلبيت" ستتعاون مع شركتي "إسكريبانو" و"إكسبال" الإسبانيتين في صناعة أنظمة المدفعية المذكورة على الأراضي الإسبانية.وأشارت الصحيفة إلى أن حصة "إلبيت" في المشروع لم تكن معروفة، لكنها تقدر بمئات الملايين من اليوروهات.وكان العقد يشمل توريد 12 راجمة متنقلة للصواريخ ورادارات والطائرات المسيرة وآليات الإسناد والذخيرة وقطع الغيار.ويأتي ذلك بعد إلغاء إسبانيا عقدا آخر بقيمة 285 مليون يورو لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رفائيل" الإسرائيلية، ما يوصل إجمالي قيمة صفقات الأسلحة التي تم إلغاؤها إلى حوالي مليار يورو.وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته ستتخذ خطوات للضغط على إسرائيل على خلفية الحرب المستمرة في قطاع غزة.