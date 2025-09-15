سفينتا "فاميلي" و"ألما" تُبحران من بنزرت نحو القطاع
غادرت سفينتا "ألما" و"فاميلي" فجر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، ميناء "كاب 3000" ببنزرت، للالتحاق ببقية سفن الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة.
وكانت أولى السفن المنطلقة من بنزرت، يوم السبت 13 سبتمبر، هي سفينة "مارليت" التي أبحرت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية تحت إشراف الربان التونسي عبد الرحمان اللزام.
كما أعلنت هيئة أسطول الصمود المغاربي عن مغادرة سفينة "علاء الدين" من ميناء سيدي بوسعيد في اتجاه القطاع المحاصر، وعلى متنها عدد من التونسيين.
وفي السياق ذاته، انطلقت من ميناء قمرت المحاذي لسيدي بوسعيد سفينتا "ميا ميا" و"ألكاتالا"، وعلى متنهما مشاركون تونسيون ومتضامنون من فرنسا وبريطانيا، في رحلة بحرية جديدة ضمن القافلة الدولية المتجهة نحو غزة، للتأكيد على رسائل التضامن وكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
