<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c7b4bc5dcc64.76350705_lneqkmjhgoipf.jpg width=100 align=left border=0>

غادرت سفينتا "ألما" و"فاميلي" فجر اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، ميناء "كاب 3000" ببنزرت، للالتحاق ببقية سفن الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة.



وكانت أولى السفن المنطلقة من بنزرت، يوم السبت 13 سبتمبر، هي سفينة "مارليت" التي أبحرت بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية تحت إشراف الربان التونسي عبد الرحمان اللزام.

