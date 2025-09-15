بطولة العالم لألعاب القوى: سيمبو يخطف ذهبية الماراطون من بيتروس في نهاية تاريخية بالسبق الضوئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c8359dd882d3.47813259_fkimnoqphjegl.jpg width=100 align=left border=0>

انتزع ألفونس فليكس سيمبو الميدالية الذهبية بالسبق الضوئي لأول مرة في سباق الماراطون في بطولة العالم لألعاب القوى اليوم الاثنين، متفوقا على الألماني أمانال بيتروس في سباق مثير حتى خط النهاية ليمنح تنزانيا لقبها العالمي الأول.



وأظهر السبق الضوئي أن السباق الذي بلغ طوله 42.195 كيلومتر حسم بفارق ثلاثمائة من الثانية بعد أن اندفع سيمبو متجاوزا بيتروس الذي مد رأسه عند خط النهاية، وهو ما كان أقل من الفارق الذي بلغ 0.05 ثانية بين صاحبي الذهبية والفضية في نهائي سباق 100 متر للرجال أمس الأحد.





وحصل سيمبو وبيتروس على نفس الزمن البالغ 2س و9دق و48ث، ليفوز الألماني بالميدالية الفضية رغم تصدره المنافسين عند دخول المتصدرين ملعب طوكيو الوطني، أما الإيطالي إلياس عواني فحصل على البرونزية بزمن قدره 2س و9دق و53ث.