التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية ابرز محاور لقاء وزير الدفاع بولي عهد الكويت

التقى وزير الدفاع الوطني ،خالد السهيلي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها لدولة الكويت من 16 إلى 18 سبتمبر،امس الاربعاء بولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح



وتناول اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين القائمة على التنسيق الثنائي في عديد المسائل ،والتوافق حول أغلب القضايا الإقليمية والدولية والانحياز للقضايا العادلة ،وأولها القضية الفلسطينية



واكد وزير الدفاع موقف تونس الثابت وتضامنها التام مع الشعب الفلسطيني الشقيق ،وما يتعرض له من محاولة لتصفية قضيته وكسر إرادته في الدفاع عن حقوقه المشروعة ودفعه للتخلي عن أرضه وهو ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدوليةكما نوه بمستوى التعاون الثنائي ،معربًا عن تطلع تونس إلى مزيد اثرائه وتطويره ليشمل مجالات جديدة واعدة ،على غرار الأمن الغذائي والطاقات المتجدّدة والبحث والتجديد التكنولوجي والمجال الصحّيوفي ختام هذا اللقاء أبلغ وزير الدفاع الوطني ولي العهد الكويتي تحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد القائد الأعلى للقوات المسلّحة إلى شقيقه أمير دولة الكويت ،ودعوة شفاهية موجهة لسموّه لزيارة تونسكما التقى وزير الدفاع الوطني برئيس مجلس الوزراء الكويتي،الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح ،حيث استعرض الجانبان متانة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين ،وثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات التونسية الكويتيةوكان اللقاء مناسبة لتثمين مخرجات الدورة الرابعة للجنة العليا بين الجانبين المنعقدة خلال نوفمبر الماضي، والتي أفضت إلى توقيع 14 اتفاقية ثنائية شملت ميادين مختلفةواكد الجانبان بالمناسبة،العزم على مزيد تمتين علاقات الشراكة وتنويع مجالاتها ،بما يخدم المصالح المشتركة للبلدينوالتقى وزير الدفاع الوطني ايضا، بنظيره الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح، وتناولا سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين وتطويره لإرساء شراكة دائمة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات في مجال الاستعلامات والتمارين المشتركة، بالاضافة الى تبادل الضباط الدارسين بالمدارس العسكرية العليا بالبلدين، بما من شأنه أن يطوّر القدرات العملياتية للقوات المسلحة بكلا الجيشينوأكد خالد السهيلي أن تضافر الجهود ،والعمل الثنائي على وضع رؤى استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد الأمنية والسياسية والثقافية والتنموية هو السبيل لمجابهة التحديات الأمنية الإقليمية والدولية المشتركةومن جانبه،أشاد وزير الدفاع الكويتي بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة الكويت بالجمهورية التونسية الشقيقة، مؤكداً الحرص على مواصلة تطويرها في مختلف المجالات