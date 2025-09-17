دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل

ذرف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الدموع بحرقة خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء لإعادة افتتاح الكنيس اليهودي في ميونخ، الذي دمر على يد النازيين قبل 87 عاما.







المستشار الألماني فريدريش ميرتس واضعاً الكيباه على رأسه، يذرف سيلا من الدموع خلال افتتاحه كنيسا يهو*دياً في ميونيخ أمس..

فريديريش لم يرَ أنهار الدم في غزzة لكنه تأثر كثيرا إلى حد الإجهاش بالبكاء بسبب تنامي معاداة السامية ضد اليهو•د..

أي عالم منافق هذا الذي نعيش فيه.. pic.twitter.com/OvYNBLcL1l — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) September 16, 2025

المستشار الألماني فريدريش ميرتس واضعاً الكيباه على رأسه، يذرف سيلا من الدموع خلال افتتاحه كنيسا يهو*دياً في ميونيخ أمس..

فريديريش لم يرَ أنهار الدم في غزzة لكنه تأثر كثيرا إلى حد الإجهاش بالبكاء بسبب تنامي معاداة السامية ضد اليهو•د..

أي عالم منافق هذا الذي نعيش فيه.. pic.twitter.com/OvYNBLcL1l — خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) September 16, 2025

كاد المستشار الألماني فريدريك ميرز أن ينفجر بالبكاء وهو يتحدث عن شعوره بالعار إزاء تجدد معاداة السامية في ألمانيا:



"بصفتي مستشارًا، وبصفتي ألمانيًا، وبصفتي شخصًا نشأ على وعد "لن يتكرر أبدًا"، أشعر بخجل عميق." pic.twitter.com/YQNBu24Meb — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 16, 2025

وتحدث ميرتس في كلمته عن أمله في أن يعيش اليهود في ألمانيا يوما ما دون الحاجة إلى حماية الشرطة، قائلا: "لا ينبغي لنا أن نعتاد على أن هذه الحماية أصبحت ضرورية منذ عقود".وأعلن المستشار الألماني من على منصة الحفل شن حرب شاملة ضد جميع أشكال معاداة السامية التقليدية والحديثة، مؤكدا أن هذا التعهد يمثل موقف الحكومة الفيدرالية الألمانية بأكملها.وأوضح أن هذه المعركة ستخاض على المستويين السياسي والقضائي على حد سواء، معربا عن رفضه القاطع لتبرير أي ممارسات معادية للسامية تحت ذرائع حرية الفنون أو الثقافة أو العلم.في غضون ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والتنديد بمشهد بكاء ميرتس، الذي اعتبر العديد من النشطاء أنه مبالغ فيه ومستفز.وانتقد نشطاء ازدواجية المعايير لدى الغرب الذين يبدون تأثرهم بمآسيهم القديمة مغمضين أعينهم عن مآسي أهالي غزة الحالية.