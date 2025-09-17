Babnet   Latest update 10:47 Tunis

دموع المستشار الألماني تستفز العرب على مواقع التواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ca710c001f20.95754199_pnehmgqlofikj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 09:24
      
ذرف المستشار الألماني فريدريش ميرتس الدموع بحرقة خلال حفل أقيم أمس الثلاثاء لإعادة افتتاح الكنيس اليهودي في ميونخ، الذي دمر على يد النازيين قبل 87 عاما.



وتحدث ميرتس في كلمته عن أمله في أن يعيش اليهود في ألمانيا يوما ما دون الحاجة إلى حماية الشرطة، قائلا: "لا ينبغي لنا أن نعتاد على أن هذه الحماية أصبحت ضرورية منذ عقود".


وأعلن المستشار الألماني من على منصة الحفل شن حرب شاملة ضد جميع أشكال معاداة السامية التقليدية والحديثة، مؤكدا أن هذا التعهد يمثل موقف الحكومة الفيدرالية الألمانية بأكملها.

وأوضح أن هذه المعركة ستخاض على المستويين السياسي والقضائي على حد سواء، معربا عن رفضه القاطع لتبرير أي ممارسات معادية للسامية تحت ذرائع حرية الفنون أو الثقافة أو العلم.

في غضون ذلك، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والتنديد بمشهد بكاء ميرتس، الذي اعتبر العديد من النشطاء أنه مبالغ فيه ومستفز.

وانتقد نشطاء ازدواجية المعايير لدى الغرب الذين يبدون تأثرهم بمآسيهم القديمة مغمضين أعينهم عن مآسي أهالي غزة الحالية.







Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314974


الأربعاء 17 سبتمبر 2025
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:45
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 51
