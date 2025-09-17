Babnet   Latest update 10:47 Tunis

ماطر: انقلاب حافلة تقلّ عمّالا وإصابات طفيفة دون خسائر بشرية

Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 09:18
      
انقلبت حافلة تقلّ عددا من العمّال، مساء أمس في حدود منتصف الليل، على مستوى منطقة جالطة التابعة لمعتمدية غزالة من ولاية بنزرت، دون تسجيل خسائر بشرية.

وقد تعرّض بعض الركاب إلى كدمات وخدوش طفيفة، حيث تدخلت وحدات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف على عين المكان، ليتم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي بماطر حيث تلقّوا الإسعافات اللازمة وغادر أغلبهم بعد تلقي العلاج.



