إيران تنفذ حكم إعدام بجاسوس للموساد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ca46f2158580.61526562_goijemhpqlnkf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 06:05
      
أعلن القضاء الإيراني تنفيذ حكم الإعدام في بابك شهبازي بعد إدانته بالتجسس وتقديم معلومات استخباراتية وأمنية للموساد الإسرائيلي.

ونفذت عملية الإعدام صباح اليوم الأربعاء شنقا بحق الجاسوس شهبازي بعد استكمال الإجراءات القانونية ومصادقة الحكم من قبل المحكمة العليا في البلاد حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".



وعمل شهبازي كمقاول في مجال تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية للشركات التابعة للمراكز والمنظمات الأمنية والعسكرية والاتصالات.

وأظهرت التحقيقات أن المحكوم تعرف في مارس 2021، تعرف في مجموعة افتراضية على إسماعيل فكري، الذي أُعدم أيضاً في 17 جوان 2025 بتهمة التعاون الاستخباري والتجسس لصالح إسرائيل.

وبسبب طبيعة عمله في تصميم وتركيب أجهزة التبريد الصناعية والمحلية، كان شهبازي يدخل إلى مراكز مهمة وبنى تحتية حيوية في البلاد في مجالات الاتصالات والعسكرية والأمنية وكان على علم بإحداثيات وخصائص مراكز البيانات الخاصة بها.

وقرر بيع المعلومات للموساد مقابل الحصول على المال والإقامة في بلد أجنبي، ولكن بسبب خوفه من الكشف عن هويته، أدخل إسماعيل فكري كشريك في مشروع مشترك بحجة تخصصه ومعرفته الأكبر بالكمبيوتر وإتقانه للغة الإنجليزية مقابل الحصول على المال.

بعد اعتقاله، ذكر المتهم أن السبب الرئيسي لاتصاله بجهاز الموساد هو الحصول على المال والإقامة في بلد أجنبي، وأنه تلقى مبالغ مالية في شكل عملة مشفرة مقابل تعاونه مع الموساد.


الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
