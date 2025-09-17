رابطة ابطال اوروبا - مبابي يحرز ركلتي جزاء ليقود عشرة من لاعبي ريال للفوز على مرسيليا

سجل كيليان مبابي ركلتي جزاء ليمنح ريال مدريد الفوز 2-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا في افتتاح مرحلة الدوري من رابطة أبطال أوروبا لكرة القدم أمس الثلاثاء رغم أن صاحب الأرض لعب المراحل الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد قائده داني كاربخال.

وكان ملعب سانتياغو برنابيو مسرحا لمباراة درامية شهدت لحظات تألق من حارسي المرمى، وخطأ فادحا من نجم شاب، وجدلا متأخرا جعل المشجعين يشعرون بالتوتر.





وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة، وكاد مبابي أن يفتتح التسجيل بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم بقليل.لكن مرسيليا كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 22 عندما استغل تيموثي ويا خطأ فادحا من أردا غولر.وفقد لاعب الوسط التركي الكرة في وسط الملعب بعد أن ضغط عليه ميسون غرينوود ما سمح لمهاجم مانشستر يونايتد السابق بتمرير الكرة إلى ويا الذي انطلق متجاوزا دفاع ريال مدريد قبل أن يسدد كرة قوية لا تُصد في مرمى تيبو كورتوا.وكان حارس مرمى مرسيليا غيرونيمو رولي هو اللاعب الأبرز في الشوط الأول، بعدما حرم ريال مدريد من التسجيل في عشر مناسبات، بما في ذلك تصديه المذهل بيد واحدة لتسديدة مبابي من مسافة قريبة.لكن تقدم الفريق الزائر لم يستمر سوى سبع دقائق، بعدما أسقط لاعب الوسط جيفري كوندوجبيا المهاجم رودريغو داخل منطقة الجزاء، ليدرك مبابي التعادل لبطل أوروبا 15 مرة.ووصلت الإثارة إلى ذروتها في الدقيقة 72 عندما فقد كاربخال أعصابه وتلقى بطاقة حمراء بسبب نطحه لحارس مرمى المنافس غيرونيمو رولي في مشاجرة محتدمة.لكن مبابي كان صاحب الكلمة الأخيرة في الدقيقة 87، بعدما انطلق البديل فينيسيوس جونيور بطريقة رائعة وارتطمت الكرة بحذاء فاكوندو ميدينا ثم لمست يد المدافع الممدودة.وقال مبابي لقناة موفيستار بلس "كانت ليلة صعبة لأننا أكملنا المباراة بعشرة لاعبين، لكننا أظهرنا روحنا في رابطة أبطال أوروبا على سانتياغو برنابيو".وأضاف "نحن نعرف أننا قادرون على الفوز هنا ضد أي فريق، ونحن سعداء بالفوز".واستشاط روبرتو دي تسيربي مدرب مرسيليا من قرار الحكم باحتساب ركلة الجزاء المتأخرة.وقال في مؤتمر صحفي "ركلة الجزاء الثانية مشينة، لم تكن ركلة جزاء، كنت سأقول ذلك حتى لو كانت لصالح فريقي. لم تكن ركلة جزاء مطلقا".وأضاف "هذه المباريات يجب أن تكون شيئا عاديا لمرسيليا. المجيء لملعب برنابيو واللعب في هذه الأجواء يمنحك شعورا مختلفا ويعطيك دفعة من حيث الطموح ورؤية نفسك كناد كبير في المستقبل".