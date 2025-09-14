بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة السادسة
تدور مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 سبتمبر 2025، بداية من الساعة 15:30.
الثلاثاء 16 سبتمبر
* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – نجم المتلوي
* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – مستقبل سليمان
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي – الملعب التونسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – شبيبة القيروان
الأربعاء 17 سبتمبر
* ملعب زويتن: شبيبة العمران – النادي الإفريقي
* ملعب بئر بورقبة (دون حضور الجمهور): النادي البنزرتي – مستقبل قابس
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان
* المركب الرياضي بجرجيس: الترجي الجرجيسي – الاتحاد المنستيري
