بطولة الرابطة الأولى: برنامج الجولة السادسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 09:25
      
تدور مباريات الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على دفعتين يومي الثلاثاء 16 والأربعاء 17 سبتمبر 2025، بداية من الساعة 15:30.

الثلاثاء 16 سبتمبر



* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – نجم المتلوي
* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى: مستقبل المرسى – مستقبل سليمان
* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة: الأولمبي الباجي – الملعب التونسي
* الملعب الأولمبي بسوسة: النجم الساحلي – شبيبة القيروان

الأربعاء 17 سبتمبر

* ملعب زويتن: شبيبة العمران – النادي الإفريقي
* ملعب بئر بورقبة (دون حضور الجمهور): النادي البنزرتي – مستقبل قابس
* ملعب الطيب المهيري بصفاقس: النادي الصفاقسي – اتحاد بن قردان
* المركب الرياضي بجرجيس: الترجي الجرجيسي – الاتحاد المنستيري

