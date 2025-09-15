بطولة العالم لألعاب القوى: مروى بوزياني تبلغ نهائي سباق 3000 متر موانع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6649d62932bad1.83314334_pqnkohmgfeijl.jpg width=100 align=left border=0>

تأهلت العداءة التونسية مروى بوزياني إلى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد حلولها في المرتبة الثانية في تصفيات المجموعة الثانية بتوقيت 9:15.68 دقيقة فجر اليوم الاثنين.



في المقابل، لم تتمكن العداءة رحاب الظاهري من ضمان مكانها في النهائي، بعد أن أنهت سباق تصفيات المجموعة الثالثة في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) بتوقيت 9:51.58 دقيقة.

