Babnet   Latest update 10:33 Tunis

بطولة العالم لألعاب القوى: مروى بوزياني تبلغ نهائي سباق 3000 متر موانع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6649d62932bad1.83314334_pqnkohmgfeijl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 10:25 قراءة: 0 د, 28 ث
      
تأهلت العداءة التونسية مروى بوزياني إلى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد حلولها في المرتبة الثانية في تصفيات المجموعة الثانية بتوقيت 9:15.68 دقيقة فجر اليوم الاثنين.

في المقابل، لم تتمكن العداءة رحاب الظاهري من ضمان مكانها في النهائي، بعد أن أنهت سباق تصفيات المجموعة الثالثة في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) بتوقيت 9:51.58 دقيقة.



ويتأهل إلى الدور النهائي أصحاب المراتب الخمس الأولى من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، على أن يُقام السباق الحاسم يوم الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة 13:57 بتوقيت تونس.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314868


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:56
18:29
15:47
12:21
06:02
04:34
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet32°
28° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
33°-25
32°-24
29°-23
30°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    