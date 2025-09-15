بطولة العالم لألعاب القوى: مروى بوزياني تبلغ نهائي سباق 3000 متر موانع
تأهلت العداءة التونسية مروى بوزياني إلى الدور النهائي لسباق 3000 متر موانع ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى الجارية حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد حلولها في المرتبة الثانية في تصفيات المجموعة الثانية بتوقيت 9:15.68 دقيقة فجر اليوم الاثنين.
في المقابل، لم تتمكن العداءة رحاب الظاهري من ضمان مكانها في النهائي، بعد أن أنهت سباق تصفيات المجموعة الثالثة في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) بتوقيت 9:51.58 دقيقة.
في المقابل، لم تتمكن العداءة رحاب الظاهري من ضمان مكانها في النهائي، بعد أن أنهت سباق تصفيات المجموعة الثالثة في المركز الحادي عشر (قبل الأخير) بتوقيت 9:51.58 دقيقة.
ويتأهل إلى الدور النهائي أصحاب المراتب الخمس الأولى من كل مجموعة من المجموعات الثلاث، على أن يُقام السباق الحاسم يوم الأربعاء المقبل انطلاقا من الساعة 13:57 بتوقيت تونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314868