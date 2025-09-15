غرفة التجارة والصناعة للوسط تنظم ورشة تحسيسية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات يوم 21 اكتوبر القادم

ينتظر أن تنظم، غرفة التجارة والصناعة للوسط، ورشة عمل حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وذلك يوم الثلاثاء 21 أكتوبر القادم، بمقر الغرفة بسوسة.



وتهدف هذه الورشة، التي تنشطها خبيرة في المجال، الى مزيد التعريف بأهمية المسؤولية المجتمعية كتصور جديد وتقديم التصورات والتحديات التي تحيط بهذا المفهوم.



كما ترمي الورشة التحسيسية خاصة الى تشخيص المجالات والميادين التي يمكن أن تشملها المسؤولية المجتمعية الى جانب حسن توظيف الفرص والامتيازات التي يوفرها هذا المفهوم.والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي "مفهوم تدمج فيه الشركات الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في أنشطتها وفي تفاعلها مع المتدخلين على أساس طوعي".ويتعلق الأمر بمساهمة الشركات في تحديات التنمية المستدامة اذ تحدد المسؤولية الاجتماعية للشركات و / أو المنظمات توجهاً للنموذج الاقتصادي يميل إلى تقليل الآثار السلبية وزيادة الآثار الإيجابية للأنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات، على حد سواء للموظفين / العاملين، او للمجتمع ككل (ولا سيما سكان الأماكن التي توجد بها الأنشطة / المنظمات) وللبيئة بالمعنى الواسع.يشار الى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي توجه من جانب المؤسسة لمفاهيم التنمية المستدامة التي تدمج الركائز البيئية والاجتماعية والاقتصادية الثلاثة.وظهر هذا التوجه، على وجه الخصوص، تبعا للمشكلات البيئية العالمية التي تمت مواجهتها منذ السبعينيات وتم تقديمه في الولايات المتحدة تحت اسم حوكمة الشركات. ثم كان على جدول أعمال قمة الأرض في جوهانسبرغ عام 2002 ، والتي حضرتها أيضا الشركات الكبرى وقطاعي البيئة والطاقة.وتم إضفاء الطابع الرسمي على نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات على المستوى الأوروبي والدولي وفقًا لمعيار ISO26000 ويشمل العالم كله (2010).وفي تونس ، تم إدخال المسؤولية الاجتماعية للشركات صراحة في النظام القانوني للبلاد بموجب القانون رقم 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018 ، والذي جعلها ملزمة للشركات والمؤسسات الأخرى.رصد