سفن الاسطول المغاربي تبدأ بمغادرة ميناء قمرت تباعاً نحو القطاع
أفاد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مساء اليوم الأحد، أنّ سفنه شرعت في مغادرة ميناء قمرت تباعاً باتجاه قطاع غزة.
وانطلقت كلّ من سفينة "ميا ميا" وسفينة "ألكاتالا" في رحلة بحرية جديدة ضمن القافلة الدولية المتجهة نحو القطاع المحاصر.
وأشار الأسطول إلى أنّ هذه السفن تُقلّ على متنها مشاركين تونسيين إلى جانب متضامنين من جنسيات فرنسية وإنجليزية، مؤكداً التزام المشاركين بإيصال رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على غزة.
