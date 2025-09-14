سفن الاسطول المغاربي تبدأ بمغادرة ميناء قمرت تباعاً نحو القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6fbc2865da1.99051491_onipeqfgkhjlm.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مساء اليوم الأحد، أنّ سفنه شرعت في مغادرة ميناء قمرت تباعاً باتجاه قطاع غزة.



وانطلقت كلّ من سفينة "ميا ميا" وسفينة "ألكاتالا" في رحلة بحرية جديدة ضمن القافلة الدولية المتجهة نحو القطاع المحاصر.

