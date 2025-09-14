Babnet   Latest update 18:29 Tunis

سفن الاسطول المغاربي تبدأ بمغادرة ميناء قمرت تباعاً نحو القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6fbc2865da1.99051491_onipeqfgkhjlm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 18:29 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أفاد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مساء اليوم الأحد، أنّ سفنه شرعت في مغادرة ميناء قمرت تباعاً باتجاه قطاع غزة.

وانطلقت كلّ من سفينة "ميا ميا" وسفينة "ألكاتالا" في رحلة بحرية جديدة ضمن القافلة الدولية المتجهة نحو القطاع المحاصر.



وأشار الأسطول إلى أنّ هذه السفن تُقلّ على متنها مشاركين تونسيين إلى جانب متضامنين من جنسيات فرنسية وإنجليزية، مؤكداً التزام المشاركين بإيصال رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض على غزة.




