"ميليتري ووتش": الجزائر الدولة العربية الوحيدة المحصّنة ضد أي قصف إسرائيلي أو غربي

كشفت المجلة العسكرية الأمريكية، في مقال بعنوان، عن تفوّق القدرات الدفاعية للجيش الجزائري، ولا سيما في مجالوأكدت المجلة أنّ الجزائر تعدّالتي تمتلك فضاءً جوياً محمياً ضد أي هجمات محتملة من إسرائيل أو الغرب، بفضل اعتمادها علىفي تزويدها بمنظومات متطورة من، إلى جانب أساطيل من

وأوضحت أن الجزائر سرّعت من وتيرة تسلّحها منذ مطلع 2010، عقب سقوط ليبيا تحت القصف الغربي وما تلاه من فوضى، مشيرة إلى أنّ العمود الفقري لدفاعاتها الجوية يتكون من منظوماتالروسية، والصينية بعيدة المدى، إضافة إلى أكثر منالثقيلة، ومقاتلاتللتفوق الجوي، إلى جانب أنظمةومقاتلاتوبحسب التقرير، فإن هذا المزيج الدفاعي يجعل الجزائر في موقع فريد بالمنطقة، حيث إنمن نظيراتها الإسرائيلية أو التركية.ولفتت المجلة إلى أنّ بعض الدول العربية استثمرت في شراء مقاتلات وأنظمة دفاع جوي حديثة، لكن مستوى التدريب في جيوشها ظل أقل مما هو عليه في الجزائر، فضلاً عنالتي أجبرتها على الاكتفاء بأنظمة غربية، كما هو الحال مع أسطول مصر من، إضافة إلى القيود المفروضة على استخدام هذه الطائرات بحكم تحكم الغرب في شيفراتها المصدرية.وخلص المقال إلى أن هذا الواقع يمنح إسرائيل وتركيا ودول الغربعبر المنطقة، بينما تظل الجزائر البلد العربي الوحيد الذي يملكبفضل تنوع مصادر تسليحه وقوة منظومته الدفاعية وتدريب قواته.وأشارت المجلة إلى أنمنذ إسقاط النظام السوري في ديسمبر 2024، رغم تقادم أسطول المقاتلات الإسرائيلي المعتمد أساساً على نسخ قديمة منالتي تفتقر إلى تقنيات الرادارات المصفوفية المتقدمة وخصائص الجيل “+4”، فيما لا تمتلك سوى عدد محدود منالحديثة.