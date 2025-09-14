ثنائية هالاند تقود سيتي لفوز عريض على يونايتد في قمة مانشستر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c7096db164e0.31867580_fkmonpeljihgq.jpg width=100 align=left border=0>

أحرز هداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود فريقه لفوز عريض 3-صفر على مانشستر يونايتد في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل فيل فودن هدفا لسيتي في مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم، إذ تابع برأسه تمريرة عرضية من جيريمي دوكو في الدقيقة 18.

واخترق دوكو دفاع يونايتد ببراعة، وبعد أن منع الدفاع تمريرته العرضية الأولى، أرسل المحاولة الثانية ببراعة وقفز فودن ليضع الكرة في الشباك.

