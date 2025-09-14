Babnet   Latest update 20:41 Tunis

ثنائية هالاند تقود سيتي لفوز عريض على يونايتد في قمة مانشستر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c7096db164e0.31867580_fkmonpeljihgq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 19:27 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أحرز هداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود فريقه لفوز عريض 3-صفر على مانشستر يونايتد في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.
وسجل فيل فودن هدفا لسيتي في مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم، إذ تابع برأسه تمريرة عرضية من جيريمي دوكو في الدقيقة 18.
واخترق دوكو دفاع يونايتد ببراعة، وبعد أن منع الدفاع تمريرته العرضية الأولى، أرسل المحاولة الثانية ببراعة وقفز فودن ليضع الكرة في الشباك.

وسجل هالاند الذي أحرز سبعة أهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في أقل من أسبوع، أول أهدافه في الدقيقة 53 عندما راوغ دوكو ليني يورو قبل أن يمرر الكرة إلى النرويجي الذي سدد الكرة ببراعة من فوق الحارس ألتاي بايندير.

وأكمل هالاند ثنائيته في الدقيقة 68 عندما فقد الفريق الزائر الكرة لتصل إلى النرويجي الذي انطلق بالكرة متجاوزا هاري ماغواير بسهولة من منتصف الملعب بعد تمريرة من برناردو سيلفا لينفرد مرة أخرى بالحارس ويضع الكرة في الشباك.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314856


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 سبتمبر 2025 | 22 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:30
15:47
12:22
06:01
04:33
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet35°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-22
33°-24
33°-25
32°-24
29°-23
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:41 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    