ثنائية هالاند تقود سيتي لفوز عريض على يونايتد في قمة مانشستر
أحرز هداف مانشستر سيتي إرلينغ هالاند ثنائية ليقود فريقه لفوز عريض 3-صفر على مانشستر يونايتد في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.
وسجل فيل فودن هدفا لسيتي في مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم، إذ تابع برأسه تمريرة عرضية من جيريمي دوكو في الدقيقة 18.
واخترق دوكو دفاع يونايتد ببراعة، وبعد أن منع الدفاع تمريرته العرضية الأولى، أرسل المحاولة الثانية ببراعة وقفز فودن ليضع الكرة في الشباك.
وسجل هالاند الذي أحرز سبعة أهداف مع ناديه ومنتخب بلاده في أقل من أسبوع، أول أهدافه في الدقيقة 53 عندما راوغ دوكو ليني يورو قبل أن يمرر الكرة إلى النرويجي الذي سدد الكرة ببراعة من فوق الحارس ألتاي بايندير.
وأكمل هالاند ثنائيته في الدقيقة 68 عندما فقد الفريق الزائر الكرة لتصل إلى النرويجي الذي انطلق بالكرة متجاوزا هاري ماغواير بسهولة من منتصف الملعب بعد تمريرة من برناردو سيلفا لينفرد مرة أخرى بالحارس ويضع الكرة في الشباك.
