تم اليوم الاثنين انتخاب رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم معز الناصري رئيسا للجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة اجتماع الجمعية العمومية الـ 28 للاتحاد العربي التي اقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

وخصصت الجمعية العمومية لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد لدورة جديدة 2029-2025، وتسمية المرشحين من الاتحادات العربية الـ 22 الأعضاء للهيئات القضائية ولجان الاتحاد المعاونة اضافة الى اجتماع مجلس الاتحاد العربي الـ 79.