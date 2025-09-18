السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث

استضاف برنامج "صباح الورد" في فقرة "الدنيا وما فيها" على إذاعة الجوهرة أف أم، عادل شواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات (RNE)، الذي قدّم أبرز المستجدات المتعلقة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين مع السجل.



وأوضح شواري أنّ الإصلاحات الجديدة تشمل تعميم المضمون الإلكتروني المحدث الذي يتضمن آخر تحيين وتصريح بالمستفيد الحقيقي والقوائم المالية المصرّح بها، إضافة إلى إطلاق خدمة الدفع عن بُعد حصريًا عبر البطاقات البنكية أو البريدية أو الحسابات المسبقة الدفع.



أهم القرارات والإجراءات



توضيحات



كما أشار إلى أنّ السجل يعمل علىلتقليص الطلب على النسخ الورقية والتحقق آنيًا من المعطيات، إلى جانب مشروع تجريبي لربط السجل بالبنوك قصد تسهيل التثبت من البيانات وتخفيف العبء على المؤسسات.وأكد المدير العام أنّ هذه الإصلاحات تندرج في إطار التوجّه الحكومي الرامي إلى تسريعوتطوير الخدمات الإدارية لفائدة المؤسسات والمتعاملين معها.يتضمن: تاريخ آخر تحيين، آخر تصريح بالمستفيد الحقيقي، آخر قوائم مالية مودعة، والوضعية القانونية عند الاقتضاء. المضمون يُحفَظ تلقائيًا في فضاء الحريف ويمكن إعادة تحميله في أي وقت.(على غرار شهادة عدم الوجود والتفليس…) مع الإرسال الفوري عبر الفضاء الإلكتروني لصاحب الصفة.مع الحصول علىوفحص المطابقة لاحقًا دون التوجّه للشباك.عبر البطاقات البنكية/البريدية، e-Dinar، أولدى السجل، مع العمل على إدماج المحافظ الإلكترونية.للحدّ من مطالبة المتعاملين بنسخ ورقية والتحقّق آنيًا من المعطيات.: تذكير بوجوب تحيين المعطيات وإيداع القوائم المالية والتصريح بالمستفيد الحقيقي، مع تصنيف الشركات غير النشطة واتخاذ الإجراءات القانونية.: ربط تجريبي مع أربع مؤسسات بنكية لاستخلاص البيانات مباشرة من السجل وتقليص الوثائق المطلوبة من الحرفاء، مع التعميم تدريجيًا خلال 2026.: انتقال تقني شامل قد يرافقه توقّف وجيز للصيانة آخر الأسبوع.* لا توجد “مدّة صلوحية” قانونية للمضمون؛ يُستخرج رقميًا عند الطلب، والجهات مطالَبة بالتحقّق الآني من آخر وضعية.* إلغاء التعامل النقدي نهائيًا في شبابيك السجل، وتشجيع المهنيين ومكاتب الخدمات على استعماللتسريع معالجة الملفات.