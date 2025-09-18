السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث

السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث
استضاف برنامج "صباح الورد" في فقرة "الدنيا وما فيها" على إذاعة الجوهرة أف أم، عادل شواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات (RNE)، الذي قدّم أبرز المستجدات المتعلقة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين مع السجل.
وأوضح شواري أنّ الإصلاحات الجديدة تشمل تعميم المضمون الإلكتروني المحدث الذي يتضمن آخر تحيين وتصريح بالمستفيد الحقيقي والقوائم المالية المصرّح بها، إضافة إلى إطلاق خدمة الدفع عن بُعد حصريًا عبر البطاقات البنكية أو البريدية أو الحسابات المسبقة الدفع.
كما أشار إلى أنّ السجل يعمل على تعزيز الترابط البيني مع بقية الإدارات لتقليص الطلب على النسخ الورقية والتحقق آنيًا من المعطيات، إلى جانب مشروع تجريبي لربط السجل بالبنوك قصد تسهيل التثبت من البيانات وتخفيف العبء على المؤسسات.
وأكد المدير العام أنّ هذه الإصلاحات تندرج في إطار التوجّه الحكومي الرامي إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية لفائدة المؤسسات والمتعاملين معها.
أهم القرارات والإجراءات* مضمون إلكتروني مُحَدَّث يتضمن: تاريخ آخر تحيين، آخر تصريح بالمستفيد الحقيقي، آخر قوائم مالية مودعة، والوضعية القانونية عند الاقتضاء. المضمون يُحفَظ تلقائيًا في فضاء الحريف ويمكن إعادة تحميله في أي وقت.
* تعميم الشهائد عن بُعد (على غرار شهادة عدم الوجود والتفليس…) مع الإرسال الفوري عبر الفضاء الإلكتروني لصاحب الصفة.
* إيداع مطالب التحيين عبر المنصّة مع الحصول على وصل إيداع وقتي إلكتروني وفحص المطابقة لاحقًا دون التوجّه للشباك.
* الدفع حصريًا عن بُعد عبر البطاقات البنكية/البريدية، e-Dinar، أو حساب مسبق الدفع لدى السجل، مع العمل على إدماج المحافظ الإلكترونية.
* ترابط بيني مع الإدارات للحدّ من مطالبة المتعاملين بنسخ ورقية والتحقّق آنيًا من المعطيات.
* تنقية القاعدة: تذكير بوجوب تحيين المعطيات وإيداع القوائم المالية والتصريح بالمستفيد الحقيقي، مع تصنيف الشركات غير النشطة واتخاذ الإجراءات القانونية.
* تجربة تكامل مع البنوك (KYC): ربط تجريبي مع أربع مؤسسات بنكية لاستخلاص البيانات مباشرة من السجل وتقليص الوثائق المطلوبة من الحرفاء، مع التعميم تدريجيًا خلال 2026.
* منظومة معلوماتية جديدة: انتقال تقني شامل قد يرافقه توقّف وجيز للصيانة آخر الأسبوع.
توضيحات * لا توجد “مدّة صلوحية” قانونية للمضمون؛ يُستخرج رقميًا عند الطلب، والجهات مطالَبة بالتحقّق الآني من آخر وضعية.
* إلغاء التعامل النقدي نهائيًا في شبابيك السجل، وتشجيع المهنيين ومكاتب الخدمات على استعمال الحسابات المسبقة الدفع لتسريع معالجة الملفات.
