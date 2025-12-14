Babnet   Latest update 08:17 Tunis

جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7b41d4e3e140.45160791_okmqpiglhjnfe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 14 Decembre 2025 - 08:17 قراءة: 0 د, 26 ث
      
استأنف قسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بجندوبة يوم السّبت، إجراء العمليات الجراحية بعد توقّف دام لسنوات.  
 
وقد أُنجزت أكثر من 25 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض في يوم واحد، بفضل دعم القسم بأطباء اختصاص وبالتعاون مع الجمعية التونسية لأطباء العيون الشبّان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم السبت.

 

ويمثّل هذا الاستئناف، حسب البلاغ، خطوة ملموسة لتحسين الخدمات الصحيّة المتخصّصة بالجهة، وتقريب العلاج من المواطنين، مع تثمين كفاءة الأطباء الشبان وتعزيز الحق في صحة عادلة وقريبة من الجميع.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320221


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 14 ديسمبر 2025 | 23 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:24
05:51
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet20°
10° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-10
20°-15
18°-14
21°-12
21°-14
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:17 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :