جندوبة: استئناف النشاط الجراحي بقسم طبّ العيون

استأنف قسم طبّ العيون بالمستشفى الجهوي بجندوبة يوم السّبت، إجراء العمليات الجراحية بعد توقّف دام لسنوات.



وقد أُنجزت أكثر من 25 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض في يوم واحد، بفضل دعم القسم بأطباء اختصاص وبالتعاون مع الجمعية التونسية لأطباء العيون الشبّان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة مساء اليوم السبت.









ويمثّل هذا الاستئناف، حسب البلاغ، خطوة ملموسة لتحسين الخدمات الصحيّة المتخصّصة بالجهة، وتقريب العلاج من المواطنين، مع تثمين كفاءة الأطباء الشبان وتعزيز الحق في صحة عادلة وقريبة من الجميع.