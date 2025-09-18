مشادة بين هادي زعيم وبوسي شلبي خلال مؤتمر الإعلام العربي في بنغازي

شهدت مدينة بنغازي الليبية حادثة لافتة خلال فعاليات المؤتمر العربي للإعلام، حيث دخل الإعلامي هادي زعيم في مشادة كلامية مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، بحضور الإعلامي المصري محمد سعد.

وتعود أسباب التوتر إلى خلاف حول احترام التوقيت المخصص للجلسات، حيث اعتبر زعيم أن شلبي لم تلتزم بالبرنامج المعدّ مسبقًا.





"الجلسة المقررة لهادي زعيم ولانا الجندي ونورهان كانت في منتصف النهار، بينما جلسة بوسي شلبي ومحمود سعد كانت مبرمجة في السادسة مساء. تأخير بعض الفقرات كان بسبب خلل تقني وليس قلة تنظيم".

"كنت متوقعة منها أن تكون داعمة للمؤتمر، مش مهاجمة. الأفضل كان تتفهم طبيعة الموقف بدل افتعال أزمة".

وفي تصريحاتها لبرنامج، قدّمت الإعلامية، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، روايتها لما جرى، موضحة أن ما حدث "لا يعدو كونه خطأً تنظيميا طبيعيًا يحدث في كل المؤتمرات". وأضافت:وأكدت شعشاع أنها فوجئت برد فعل بوسي شلبي، معتبرة أن تصرفها كان بعيدًا عن المهنية:وأشارت إلى أنها تواصلت لاحقًا مع شلبي التي قللت من شأن الحادثة قائلة:ورغم هذا الجدل، شددت شعشاع على أن المؤتمر نجح في استقطاب عدد كبير من الإعلاميين من دول عربية مختلفة، معتبرة أن ما حصل مجرد "ضريبة النجاح"، وأن الإعلامي المحترف يتعامل مع هذه المواقف بقدر أكبر من