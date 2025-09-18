Babnet   Latest update 09:32 Tunis

مشادة بين هادي زعيم وبوسي شلبي خلال مؤتمر الإعلام العربي في بنغازي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbb5e795ffd6.31025567_hlqiemkpofjng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 08:23
      
شهدت مدينة بنغازي الليبية حادثة لافتة خلال فعاليات المؤتمر العربي للإعلام، حيث دخل الإعلامي هادي زعيم في مشادة كلامية مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، بحضور الإعلامي المصري محمد سعد.
وتعود أسباب التوتر إلى خلاف حول احترام التوقيت المخصص للجلسات، حيث اعتبر زعيم أن شلبي لم تلتزم بالبرنامج المعدّ مسبقًا.


وفي تصريحاتها لبرنامج ET بالعربي، قدّمت الإعلامية سهام شعشاع، عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر، روايتها لما جرى، موضحة أن ما حدث "لا يعدو كونه خطأً تنظيميا طبيعيًا يحدث في كل المؤتمرات". وأضافت:

"الجلسة المقررة لهادي زعيم ولانا الجندي ونورهان كانت في منتصف النهار، بينما جلسة بوسي شلبي ومحمود سعد كانت مبرمجة في السادسة مساء. تأخير بعض الفقرات كان بسبب خلل تقني وليس قلة تنظيم".

وأكدت شعشاع أنها فوجئت برد فعل بوسي شلبي، معتبرة أن تصرفها كان بعيدًا عن المهنية:
"كنت متوقعة منها أن تكون داعمة للمؤتمر، مش مهاجمة. الأفضل كان تتفهم طبيعة الموقف بدل افتعال أزمة".

وأشارت إلى أنها تواصلت لاحقًا مع شلبي التي قللت من شأن الحادثة قائلة: "متكبريش الموضوع".

ورغم هذا الجدل، شددت شعشاع على أن المؤتمر نجح في استقطاب عدد كبير من الإعلاميين من دول عربية مختلفة، معتبرة أن ما حصل مجرد "ضريبة النجاح"، وأن الإعلامي المحترف يتعامل مع هذه المواقف بقدر أكبر من النضج والاتزان.



