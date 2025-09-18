فضيحة رشوة تهزّ الرابطة الثانية: إيقاف رئيس مستقبل القصرين وتواصل التحقيقات

أثارت الأوساط الرياضية ضجة كبيرة بعد إيقاف رئيس نادي مستقبل القصرين وإيداعه السجن على خلفية شبهة محاولة إرشاء حارس نادي جندوبة الرياضية قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن الجولة الافتتاحية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية.



القضية تفجرت إثر إعلام الحارس لإدارة فريقه بمحاولة استقطابه عبر وسيط رياضي قدّم له صكًا بنكيًا باسم جمعية مستقبل القصرين مقابل التلاعب بنتيجة المباراة. وقد سارعت إدارة جندوبة إلى التنسيق مع السلطات الأمنية التي نصبت كمينًا أفضى إلى إيقاف الوسيط وحجز الصك، قبل أن توجه أصابع الاتهام لرئيس الجمعية القصرية.



في مداخلته عبر الهاتف ضمن فقرةمن برنامجعلى إذاعة، أوضح، الناطق الرسمي باسم الهيئة التسييرية لمستقبل القصرين، أنّ الملف بيد القضاء، مجددًا الثقة في العدالة ومذكّرًا بمبدأ. وأشار إلى أن الوسيط هو من قدّم الصك البنكي للحارس، وأن رئيس النادي يبقى بريئًا إلى أن يثبت العكس بحكم قضائي بات.من جهته، أكد، الناطق الرسمي باسم جندوبة الرياضية، أن الشكاية انطلقت في البداية ضد الوسيط فقط، بعد تسجيل محاولته إغراء الحارس. وأضاف أنّ التحقيقات هي التي كشفت عن تورط أطراف أخرى، وأن القضية الآن بيد قاضي التحقيق الذي سيحدد المسؤوليات بدقة.القضية، التي تتزامن مع انطلاق الموسم الجديد، فتحت من جديد ملفوشراء ذمم اللاعبين، ما أثار مخاوف الجماهير حول نزاهة المنافسة في الرابطة الثانية، خصوصًا بعد تردد أنباء عن شبهات مماثلة في مواسم سابقة.