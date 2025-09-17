سناقرية يكشف محاولة رشوة لحارس جندوبة الرياضية بمبلغ 5 آلاف دينار
كشف الكرونيكور عربي سناقرية في برنامج ملعب النجوم على قناة تونسنا، عن ملف فساد خطير يتعلق ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وبالتحديد بفريق جندوبة الرياضية.
وأوضح سناقرية أنّ أحد وكلاء اللاعبين اتصل بحارس الفريق أمين بن بريك وعرض عليه مبلغ 5 آلاف دينار مقابل التفريط في نتيجة المباراة الأولى لجندوبة الرياضية.
وأضاف أنّ الحارس أعلم رئيس الجمعية والمسؤولين بالحادثة، ليتم إشعار السلطات الأمنية التي نصبت كميناً بالتنسيق مع اللاعب، حيث التقى وكيل اللاعبين بالحارس في مكان يبعد حوالي 12 كلم عن جندوبة وسلّمه شيكاً بقيمة 5 آلاف دينار، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.
