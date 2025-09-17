سناقرية يكشف محاولة رشوة لحارس جندوبة الرياضية بمبلغ 5 آلاف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cad96c10edf8.98239219_opjelmginqhkf.jpg width=100 align=left border=0>

كشف الكرونيكور عربي سناقرية في برنامج ملعب النجوم على قناة تونسنا، عن ملف فساد خطير يتعلق ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وبالتحديد بفريق جندوبة الرياضية.



وأوضح سناقرية أنّ أحد وكلاء اللاعبين اتصل بحارس الفريق أمين بن بريك وعرض عليه مبلغ 5 آلاف دينار مقابل التفريط في نتيجة المباراة الأولى لجندوبة الرياضية.

