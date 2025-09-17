Babnet   Latest update 18:21 Tunis

سناقرية يكشف محاولة رشوة لحارس جندوبة الرياضية بمبلغ 5 آلاف دينار

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cad96c10edf8.98239219_opjelmginqhkf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 16:51 قراءة: 0 د, 33 ث
      
كشف الكرونيكور عربي سناقرية في برنامج ملعب النجوم على قناة تونسنا، عن ملف فساد خطير يتعلق ببطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وبالتحديد بفريق جندوبة الرياضية.

وأوضح سناقرية أنّ أحد وكلاء اللاعبين اتصل بحارس الفريق أمين بن بريك وعرض عليه مبلغ 5 آلاف دينار مقابل التفريط في نتيجة المباراة الأولى لجندوبة الرياضية.



وأضاف أنّ الحارس أعلم رئيس الجمعية والمسؤولين بالحادثة، ليتم إشعار السلطات الأمنية التي نصبت كميناً بالتنسيق مع اللاعب، حيث التقى وكيل اللاعبين بالحارس في مكان يبعد حوالي 12 كلم عن جندوبة وسلّمه شيكاً بقيمة 5 آلاف دينار، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314994


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-22
31°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    