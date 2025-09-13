Babnet   Latest update 14:53 Tunis

ختم البحث في قضية "انستالينغو" وإحالة صاحب المؤسسة على دائرة الاتهام

Publié le Samedi 13 Septembre 2025
      
أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، صاحب شركة "انستالينغو" يحيى الكحيلي، بقرار ختم البحث في القضية المتعلقة بتبييض الأموال، مع إحالته على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس.

ويُذكر أن الكحيلي كان قد صدر في شأنه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 18 عاماً في القضية المرتبطة بأنستالينغو، كما أنه لا يزال موقوفاً على ذمة قضيتين إضافيتين.


السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
