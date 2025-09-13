ختم البحث في قضية "انستالينغو" وإحالة صاحب المؤسسة على دائرة الاتهام

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hammerright.jpg width=100 align=left border=0>

أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، صاحب شركة "انستالينغو" يحيى الكحيلي، بقرار ختم البحث في القضية المتعلقة بتبييض الأموال، مع إحالته على أنظار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس.



ويُذكر أن الكحيلي كان قد صدر في شأنه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 18 عاماً في القضية المرتبطة بأنستالينغو، كما أنه لا يزال موقوفاً على ذمة قضيتين إضافيتين.