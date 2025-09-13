Babnet   Latest update 13:36 Tunis

اعتداء على عون بلدي بساحة المنجي بالي بعد مطالبته مجموعة شبان بالمحافظة على النظافة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5609f9fb616.23339234_mopflknqihjeg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 13:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
شهدت ليلة الجمعة 12 سبتمبر حادثة اعتداء خطيرة بساحة المنجي بالي التي تم تهيئتها مؤخراً، حيث تعرّض عون بلدي إلى اعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الشبان، وذلك إثر مطالبته لهم بالمحافظة على نظافة المكان وعدم إلقاء الفضلات.

وبحسب شاهد عيان، فقد فقد العون البلدي وعيه جراء العنف الشديد الذي تعرض له، قبل أن يتم إشعار الحماية المدنية والسلطات الأمنية التي حضرت على عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمعتدى عليه، وفتح الأبحاث اللازمة في الحادثة.





Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314778


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
35°-23
34°-24
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    