اعتداء على عون بلدي بساحة المنجي بالي بعد مطالبته مجموعة شبان بالمحافظة على النظافة

شهدت ليلة الجمعة 12 سبتمبر حادثة اعتداء خطيرة بساحة المنجي بالي التي تم تهيئتها مؤخراً، حيث تعرّض عون بلدي إلى اعتداء بالعنف من طرف مجموعة من الشبان، وذلك إثر مطالبته لهم بالمحافظة على نظافة المكان وعدم إلقاء الفضلات.



وبحسب شاهد عيان، فقد فقد العون البلدي وعيه جراء العنف الشديد الذي تعرض له، قبل أن يتم إشعار الحماية المدنية والسلطات الأمنية التي حضرت على عين المكان لتقديم الإسعافات الأولية للمعتدى عليه، وفتح الأبحاث اللازمة في الحادثة.









