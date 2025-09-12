Babnet   Latest update 08:06 Tunis

غازي معلّى: اغتيال تشارلي كيرك يكشف عمق الانقسام داخل المجتمع الأميركي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3c0a226ad08.04225070_klpjeghfmonqi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 07:32
      
في فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم الخبير في الشأن الدولي غازي معلّى قراءة لعملية اغتيال الناشط الأميركي المعروف وحليف الرئيس السابق دونالد ترامب، تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص على المباشر في حادثة صادمة هزّت الولايات المتحدة وأثارت جدلًا عالميًا.

شخصية مؤثرة في المشهد الأميركي


أوضح معلّى أنّ كيرك، صعد نجمه منذ 2020 باعتباره أحد أبرز وجوه اليمين المتطرّف في الولايات المتحدة، وداعمًا قويًا لترامب وشعاره "أمريكا أولًا". وقد لعب دورًا مؤثرًا في التحريض على أحداث اقتحام الكونغرس عام 2021، إضافة إلى دفاعه الشرس عن حق امتلاك السلاح، وهو ما اعتبره معلّى مفارقة لافتة إذ اغتيل بالسلاح نفسه الذي دافع عنه.

خلفيات الاغتيال

أشار معلّى إلى أنّ كيرك كان معروفًا أيضًا بدعمه الكبير للتيار الصهيوني الإنجيلي في الولايات المتحدة، حيث يربط قيام دولة إسرائيل باعتقادات دينية متطرّفة. وقال إن دعمه المفتوح للعدوان على غزّة جعله شخصية مثيرة للجدل محليًا ودوليًا.

وفي تفسيره لأبعاد الاغتيال، لم يستبعد معلّى أن تكون هناك خلفيات سياسية داخلية مرتبطة بالصراع الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو حتى ارتباطات استخباراتية خارجية قد تهدف إلى حرف الأنظار نحو دعم أكبر لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين.

الانقسام المجتمعي الأميركي

شدّد معلّى على أنّ الحادثة تكشف عمق الانقسام العقائدي والمجتمعي داخل الولايات المتحدة، حيث يواجه تيار ترامب المحافظ تيارات ليبرالية ويسارية تؤمن بالحريات الفردية والمجتمعية، مما ينذر – وفق تقديره – بمزيد من مظاهر العنف والتطرّف في المشهد الأميركي.

غموض وأسئلة مفتوحة

ورغم الصور والفيديوهات المنتشرة للحادثة، أشار معلّى إلى أنّ هوية القاتل مازالت غامضة، وأن السلطات الأميركية لم تقدّم توضيحات كافية إلى الآن، ما يطرح تساؤلات حول مدى عجزها عن إيقاف قاتل على المباشر أمام عدسات الكاميرات.

وختم معلّى بأنّ الاغتيال سيكون له تداعيات سياسية ومجتمعية واسعة في الولايات المتحدة، خاصة في ظلّ استعداد ترامب للعودة بقوة إلى المشهد السياسي، وما قد يرافق ذلك من تصاعد في حدة الانقسام الداخلي.



