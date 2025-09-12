غازي معلّى: اغتيال تشارلي كيرك يكشف عمق الانقسام داخل المجتمع الأميركي

في فقرة Arrière Plan من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدّم الخبير في الشأن الدولي غازي معلّى قراءة لعملية اغتيال الناشط الأميركي المعروف وحليف الرئيس السابق دونالد ترامب، تشارلي كيرك، الذي قُتل بالرصاص على المباشر في حادثة صادمة هزّت الولايات المتحدة وأثارت جدلًا عالميًا.



شخصية مؤثرة في المشهد الأميركي



خلفيات الاغتيال



الانقسام المجتمعي الأميركي



غموض وأسئلة مفتوحة



أوضح معلّى أنّ كيرك، صعد نجمه منذ 2020 باعتباره أحد أبرز وجوهفي الولايات المتحدة، وداعمًا قويًا لترامب وشعاره. وقد لعب دورًا مؤثرًا في التحريض على أحداث اقتحام الكونغرس عام 2021، إضافة إلى دفاعه الشرس عن، وهو ما اعتبره معلّى مفارقة لافتة إذ اغتيل بالسلاح نفسه الذي دافع عنه.أشار معلّى إلى أنّ كيرك كان معروفًا أيضًا بدعمه الكبير للتيارفي الولايات المتحدة، حيث يربط قيام دولة إسرائيل باعتقادات دينية متطرّفة. وقال إن دعمه المفتوح للعدوان على غزّة جعله شخصية مثيرة للجدل محليًا ودوليًا.وفي تفسيره لأبعاد الاغتيال، لم يستبعد معلّى أن تكون هناكمرتبطة بالصراع الحاد بين الجمهوريين والديمقراطيين، أو حتىقد تهدف إلى حرف الأنظار نحو دعم أكبر لإسرائيل في حربها على الفلسطينيين.شدّد معلّى على أنّ الحادثة تكشف عمقداخل الولايات المتحدة، حيث يواجه تيار ترامب المحافظ تيارات ليبرالية ويسارية تؤمن بالحريات الفردية والمجتمعية، مما ينذر – وفق تقديره – بمزيد من مظاهر العنف والتطرّف في المشهد الأميركي.ورغم الصور والفيديوهات المنتشرة للحادثة، أشار معلّى إلى أنّ، وأن السلطات الأميركية لم تقدّم توضيحات كافية إلى الآن، ما يطرح تساؤلات حول مدى عجزها عن إيقاف قاتل على المباشر أمام عدسات الكاميرات.وختم معلّى بأنّفي الولايات المتحدة، خاصة في ظلّ استعداد ترامب للعودة بقوة إلى المشهد السياسي، وما قد يرافق ذلك من تصاعد في حدة الانقسام الداخلي.