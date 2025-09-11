Babnet   Latest update 17:45 Tunis

الـ FBI ينشر صورا "لشخصية ذات صلة بالتحقيق" في قضية اغتيال الناشط تشارلي كيرك

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c2f8fd1db6c9.77189635_qnhjmopgeflki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 17:28 قراءة: 0 د, 52 ث
      
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صورا "لشخصية ذات صلة بالتحقيق" في قضية مطلق النار على الناشط اليميني تشارلي كيرك.

وظهر في الصورة رجل يرتدي سترة داكنة مطبوعا عليها علم أمريكا، بالإضافة إلى قبعة داكنة، ونظارة شمسية داكنة، وبنطال جينز داكنا.



وهز مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك أمس الأربعاء، الولايات المتحدة، حيث أصدر الرئيس دونالد ترامب قرارا بتنكيس الأعلام في مختلف الولايات، وإعلان الحداد لعدة أيام.

هذا وعلق رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك على مقتل الناشط تشارلي كيرك، قائلا إن "اليسار حزب القتل".

ويعد كيرك من أبرز الناشطين المحافظين المقربين من ترامب، وفي تصريحاته العلنية، انتقد كيرك نظام كييف، وعارض المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ودعا إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وكان من أشد المؤيدين لسياسة ترامب، وقد أثار مقتله المفاجئ صدمة في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314670


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet31°
29° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
36°-23
33°-24
  • Avoirs en devises
    25306,6

  • (11/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40742 DT        1$ =2,91519 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11/09)   754,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    