تنظيم الندوة الثانية لمشروع تحسين خطة صيانة الجسور الخميس 4 ديسمبر بالعاصمة

Publié le Mercredi 03 Decembre 2025
      
تنظم، وزارة التجهيز والإسكان، يوم الخميس 4 ديسمبر الجاري، بالعاصمة الندوة الثانية لمشروع تحسين خطة صيانة الجسور والتقدم في أشغال الجرد ونظام إدارة الجسور.

وتنعقد هذه التظاهرة في إطار مشروع تحسين خطة إدارة وصيانة الجسور المنجز بالتعاون مع، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA""، والذي سيتم خلاله عرض ماتم إنجازه ضمن مراحل المشروع.



يشار إلى أنه تم تنظيم أيام تكوينية ميدانية لفائدة الإدارات الجهوية حول الصيغة الجديدة لاستمارة الجرد ومنهجية الجرد الميداني وإدخال البيانات وأنه تم استكمال مرحلة التحضير للجرد.


