خالد بوجمعة: انطلاق أسطول الصمود من ميناء بنزرت غدا بعد الظهر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c3dc4938dc90.68821657_klhonfgejmipq.jpg width=100 align=left border=0>

أكد خالد بوجمعة، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، في تصريح لبرنامج "أحلى صباح" على اذاعة موزاييك, الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ خمس سفن من الأسطول رست أمس بميناء مارينا بنزرت، على أن تلتحق بها اليوم باقي السفن التونسية والجزائرية والإسبانية.



وأوضح بوجمعة أنّ المغادرة نحو غزة ستكون غدا السبت بعد منتصف النهار، وذلك بعد استكمال الترتيبات الأمنية والديوانية الضرورية، شرط أن تبقى الأحوال الجوية ملائمة.

