خالد بوجمعة: انطلاق أسطول الصمود من ميناء بنزرت غدا بعد الظهر

Publié le Vendredi 12 Septembre 2025
      
أكد خالد بوجمعة، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة، في تصريح لبرنامج "أحلى صباح" على اذاعة موزاييك, الجمعة 12 سبتمبر 2025، أنّ خمس سفن من الأسطول رست أمس بميناء مارينا بنزرت، على أن تلتحق بها اليوم باقي السفن التونسية والجزائرية والإسبانية.

وأوضح بوجمعة أنّ المغادرة نحو غزة ستكون غدا السبت بعد منتصف النهار، وذلك بعد استكمال الترتيبات الأمنية والديوانية الضرورية، شرط أن تبقى الأحوال الجوية ملائمة.



وبيّن أنّ الأسطول يضم سبع سفن تونسية تقل حوالي 160 ناشطا، لافتا إلى أنّ تغيير نقطة الانطلاق من ميناء سيدي بوسعيد إلى ميناء بنزرت فرضته اعتبارات تقنية وأمنية، أبرزها صغر حجم ميناء سيدي بوسعيد وعدم قدرته على استيعاب بعض السفن، إضافة إلى محدودية عمق مياهه.

كما شدّد على أنّ ميناء بنزرت يتمتع بإمكانيات لوجستية وأمنية أفضل، ما يسهّل عملية تأمين الأسطول مقارنة بسيدي بوسعيد الذي يقع بمحاذاة منطقة سكنية.


