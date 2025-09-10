الزهروني: شاب يفقد عينه في معركة بين مجموعة شبان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62d037604dc996.39495831_nejflmkqihpgo.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت منطقة الزهروني ليلة أول أمس معركة بين مجموعة من الشبان، انتهت بإصابة شاب إصابة خطيرة على مستوى عينه بعد الاعتداء عليه بواسطة قضيب حديدي، ما أدى إلى فقدانها.



وقد تحركت وحدات مركز الأمن الوطني بالزهروني بسرعة، حيث تمكنت من إلقاء القبض على الجاني فيما تم إدراج شريكه بالتفتيش، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.