الزهروني: الإطاحة بمجرم محل 10 مناشير تفتيش
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على أحد أخطر المنحرفين بالجهة، تورّط في عمليات سلب ونشل وافتكاك أغراض المواطنين، ما تسبّب في حالة من الذعر بالمنطقة.
وكشفت الأبحاث أنّ الموقوف محلّ 10 مناشير تفتيش صادرة لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك من أجل قضايا تتعلّق بـ السرقة والسلب والنشل.
وكشفت الأبحاث أنّ الموقوف محلّ 10 مناشير تفتيش صادرة لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك من أجل قضايا تتعلّق بـ السرقة والسلب والنشل.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، على أن تتم إحالته لاحقًا على أنظار القضاء.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314547