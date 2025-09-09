Babnet   Latest update 16:21 Tunis

الزهروني: الإطاحة بمجرم محل 10 مناشير تفتيش

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/menottes2017.jpg width=100 align=left border=0>
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني من إلقاء القبض على أحد أخطر المنحرفين بالجهة، تورّط في عمليات سلب ونشل وافتكاك أغراض المواطنين، ما تسبّب في حالة من الذعر بالمنطقة.

وكشفت الأبحاث أنّ الموقوف محلّ 10 مناشير تفتيش صادرة لفائدة هياكل قضائية وأمنية مختلفة، وذلك من أجل قضايا تتعلّق بـ السرقة والسلب والنشل.



وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، أذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض، على أن تتم إحالته لاحقًا على أنظار القضاء.


