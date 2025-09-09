Babnet   Latest update 20:54 Tunis

الكاف: عيادات مجانية في طب العيون بمناسبة العودة المدرسية والجامعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 09 Septembre 2025 - 20:54 قراءة: 0 د, 28 ث
      
شرع المركز الجهوي للطب المدرسي والجامعي بالكاف، بداية من اليوم  الثلاثاء والى غاية الخميس المقبل، في تقديم عيادات طبية في مجال طب العيون لفائدة التلاميذ والطلبة بجميع أصنافهم، وذلك ببادرة من الإدارة الجهوية للصحة وبالتعاون مع قسم طب امراض العيون بالمستشفى الجهوي، وفق المدير الجهوي للصحة المنصف الهواني.

وقال الهواني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تهدف إلى المحافظة على صحة بصر التلاميذ والطلبة  وسلامة المجتمع، وذلك عبر تمكينهم من الحصول على العلاج المناسب وعلى نظارات طبية مجانية ملائمة لكل حالة، واشار الى ان 150 شخصا سجلوا إلى حد الآن التسجيل في هذه التظاهرة الطبية.


