حركة الشعب تندد بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي
أصدرت حركة الشعب بيانًا اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما يتم تداوله داخل بعض الدوائر التشريعية الأمريكية بشأن مشروع قانون يتعلق بتونس، يتضمن ـ وفق ما تسرب ـ مقترحات لمعاقبة تونس وشعبها وبعض مسؤوليها على خلفية ما اعتبره مشرّعون أمريكيون "خروجًا عن الديمقراطية".
وأكدت الحركة أنّ هذه المبادرة تمثل تدخّلًا سافرًا في الشأن الداخلي التونسي ومحاولة "عدوانية ومشبوهة" تستهدف الشعب التونسي وتكرّس ـ حسب نص البيان ـ سلوك الوصاية والاستعمار الذي ميّز السياسات الأمريكية تاريخيًا.
وجاء في البيان أنّ "النموذج الديمقراطي الأمريكي" الذي يسعى البعض إلى فرضه على الدول الأخرى "بُني على جماجم الفقراء ونهب مقدرات الشعوب"، مشيرة إلى أنّ ما يحدث اليوم في فلسطين هو التطبيق العملي لهذا النموذج، الذي وصفته الحركة بأنّه مرفوض من شعوب العالم.
كما دعت الحركة كافة القوى الوطنية إلى التصدّي لهذا السلوك العدواني الأمريكي وفضح "وكلاء الداخل" المنخرطين فيه، والعمل على بناء نموذج ديمقراطي وطني يعبّر عن السيادة الحقيقية ويستجيب لطموحات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية.
ونبّهت الحركة السلطات التونسية إلى ضرورة أخذ هذه التهديدات الأمريكية بجدية، والتحرك لإنهاء ما وصفته بحالة "الانسداد والعبث السياسي" عبر تشكيل جبهة وطنية تقدمية تعالج التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وتحصّن السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.
