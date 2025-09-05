Babnet   Latest update 23:06 Tunis

حركة الشعب تندد بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/harakatechaaab8.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 22:47 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أصدرت حركة الشعب بيانًا اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما يتم تداوله داخل بعض الدوائر التشريعية الأمريكية بشأن مشروع قانون يتعلق بتونس، يتضمن ـ وفق ما تسرب ـ مقترحات لمعاقبة تونس وشعبها وبعض مسؤوليها على خلفية ما اعتبره مشرّعون أمريكيون "خروجًا عن الديمقراطية".

وأكدت الحركة أنّ هذه المبادرة تمثل تدخّلًا سافرًا في الشأن الداخلي التونسي ومحاولة "عدوانية ومشبوهة" تستهدف الشعب التونسي وتكرّس ـ حسب نص البيان ـ سلوك الوصاية والاستعمار الذي ميّز السياسات الأمريكية تاريخيًا.



وجاء في البيان أنّ "النموذج الديمقراطي الأمريكي" الذي يسعى البعض إلى فرضه على الدول الأخرى "بُني على جماجم الفقراء ونهب مقدرات الشعوب"، مشيرة إلى أنّ ما يحدث اليوم في فلسطين هو التطبيق العملي لهذا النموذج، الذي وصفته الحركة بأنّه مرفوض من شعوب العالم.

كما دعت الحركة كافة القوى الوطنية إلى التصدّي لهذا السلوك العدواني الأمريكي وفضح "وكلاء الداخل" المنخرطين فيه، والعمل على بناء نموذج ديمقراطي وطني يعبّر عن السيادة الحقيقية ويستجيب لطموحات الشعب في الحرية والعدالة الاجتماعية.

ونبّهت الحركة السلطات التونسية إلى ضرورة أخذ هذه التهديدات الأمريكية بجدية، والتحرك لإنهاء ما وصفته بحالة "الانسداد والعبث السياسي" عبر تشكيل جبهة وطنية تقدمية تعالج التدهور الاجتماعي والاقتصادي، وتحصّن السيادة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314391


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
33°-25
37°-27
40°-28
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    