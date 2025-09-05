حركة الشعب تندد بالتدخل الأمريكي في الشأن الداخلي التونسي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/harakatechaaab8.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت حركة الشعب بيانًا اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما يتم تداوله داخل بعض الدوائر التشريعية الأمريكية بشأن مشروع قانون يتعلق بتونس، يتضمن ـ وفق ما تسرب ـ مقترحات لمعاقبة تونس وشعبها وبعض مسؤوليها على خلفية ما اعتبره مشرّعون أمريكيون "خروجًا عن الديمقراطية".



وأكدت الحركة أنّ هذه المبادرة تمثل تدخّلًا سافرًا في الشأن الداخلي التونسي ومحاولة "عدوانية ومشبوهة" تستهدف الشعب التونسي وتكرّس ـ حسب نص البيان ـ سلوك الوصاية والاستعمار الذي ميّز السياسات الأمريكية تاريخيًا.

