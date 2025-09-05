الجيش الملكي المغربي يتأهل مبكرًا إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec788fd21420.54047681_eghkimqpljfno.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن فريق الجيش الملكي المغربي تأهله رسميًا إلى المرحلة النهائية من رابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية لكرة القدم، عقب فوزه الكبير اليوم الجمعة على آفاق غليزان الجزائري بنتيجة 4-0، في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لحساب الجولة الثانية من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المقامة في تونس.



وسجلت رباعية الفريق المغربي كل من سناء المسودي (دق 9) وحنان آيت الحاج (دق 38 ض ج) ونهيلة بنزينة (45+3) ويولاند غنامي (دق 80).

