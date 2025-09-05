Babnet   Latest update 23:06 Tunis

الجيش الملكي المغربي يتأهل مبكرًا إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64ec788fd21420.54047681_eghkimqpljfno.jpg width=100 align=left border=0>
الجمعية النسائية بسوسة
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 23:06 قراءة: 1 د, 3 ث
      
ضمن فريق الجيش الملكي المغربي تأهله رسميًا إلى المرحلة النهائية من رابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية لكرة القدم، عقب فوزه الكبير اليوم الجمعة على آفاق غليزان الجزائري بنتيجة 4-0، في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لحساب الجولة الثانية من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المقامة في تونس.

وسجلت رباعية الفريق المغربي كل من سناء المسودي (دق 9) وحنان آيت الحاج (دق 38 ض ج) ونهيلة بنزينة (45+3) ويولاند غنامي (دق 80).



وفي المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها، انهزم فريق الجمعية النسائية بسوسة أمام نادي المسار المصري بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها ياسمين محمد (7 و31 ض ج و45+2)، فرح هشام (16)، ميرال خضر (72) ومهيرة علي محمد (90+1 ض ج).

وبهذه النتائج رفع الجيش الملكي رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا الترتيب ومؤكدًا إنهاء الدورة في المركز الأول مهما كانت نتيجة مواجهته الأخيرة أمام الجمعية النسائية بسوسة، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسيه.

الترتيب بعد الجولة الثانية

1. الجيش الملكي المغربي – 6 نقاط
2. نادي المسار المصري – 3 نقاط
3. آفاق غليزان الجزائري – 3 نقاط
4. الجمعية النسائية بسوسة – 0 نقطة

برنامج الجولة الثالثة (الاثنين 8 سبتمبر 2025)

* بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س16): آفاق غليزان الجزائري – نادي المسار المصري
* بالملعب الأولمبي بسوسة (س16): الجمعية النسائية بسوسة – الجيش الملكي المغربي


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314395


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
33°-25
37°-27
40°-28
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    