الجيش الملكي المغربي يتأهل مبكرًا إلى نهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات
ضمن فريق الجيش الملكي المغربي تأهله رسميًا إلى المرحلة النهائية من رابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية لكرة القدم، عقب فوزه الكبير اليوم الجمعة على آفاق غليزان الجزائري بنتيجة 4-0، في المباراة التي احتضنها ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير لحساب الجولة الثانية من تصفيات اتحاد شمال إفريقيا المقامة في تونس.
وسجلت رباعية الفريق المغربي كل من سناء المسودي (دق 9) وحنان آيت الحاج (دق 38 ض ج) ونهيلة بنزينة (45+3) ويولاند غنامي (دق 80).
وسجلت رباعية الفريق المغربي كل من سناء المسودي (دق 9) وحنان آيت الحاج (دق 38 ض ج) ونهيلة بنزينة (45+3) ويولاند غنامي (دق 80).
وفي المباراة الثانية لحساب الجولة ذاتها، انهزم فريق الجمعية النسائية بسوسة أمام نادي المسار المصري بسداسية نظيفة، تناوب على تسجيلها ياسمين محمد (7 و31 ض ج و45+2)، فرح هشام (16)، ميرال خضر (72) ومهيرة علي محمد (90+1 ض ج).
وبهذه النتائج رفع الجيش الملكي رصيده إلى 6 نقاط متصدرًا الترتيب ومؤكدًا إنهاء الدورة في المركز الأول مهما كانت نتيجة مواجهته الأخيرة أمام الجمعية النسائية بسوسة، بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسيه.
الترتيب بعد الجولة الثانية1. الجيش الملكي المغربي – 6 نقاط
2. نادي المسار المصري – 3 نقاط
3. آفاق غليزان الجزائري – 3 نقاط
4. الجمعية النسائية بسوسة – 0 نقطة
برنامج الجولة الثالثة (الاثنين 8 سبتمبر 2025)* بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س16): آفاق غليزان الجزائري – نادي المسار المصري
* بالملعب الأولمبي بسوسة (س16): الجمعية النسائية بسوسة – الجيش الملكي المغربي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314395