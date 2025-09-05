زهيّر الجيس يعلن عن غيابه في البرمجة الجديدة لإذاعة جوهرة أف أم‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688cba2a752d84.79369605_hqmngjfkleopi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الإعلامي زهير الجيس، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عن غيابه في البرمجة الجديدة لإذاعة جوهرة أف أم.



وكتب الجيس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "للأسف لن أكون ضمن فريق جوهرة أف أم في الشبكة الخريفية التي تنطلق يوم 15 سبتمبر 2025... بالتوفيق لكل الزملاء".

