زهيّر الجيس يعلن عن غيابه في البرمجة الجديدة لإذاعة جوهرة أف أم
أعلن الإعلامي زهير الجيس، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عن غيابه في البرمجة الجديدة لإذاعة جوهرة أف أم.
وكتب الجيس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "للأسف لن أكون ضمن فريق جوهرة أف أم في الشبكة الخريفية التي تنطلق يوم 15 سبتمبر 2025... بالتوفيق لكل الزملاء".
وكتب الجيس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "للأسف لن أكون ضمن فريق جوهرة أف أم في الشبكة الخريفية التي تنطلق يوم 15 سبتمبر 2025... بالتوفيق لكل الزملاء".
ويُذكر أن زهير الجيس كان قد أعلن في بداية شهر أوت الماضي التوقف النهائي لبرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم، بعد 11 سنة من انطلاقه سنة 2014، مشيرًا حينها إلى أنه سيأخذ فترة راحة قبل العودة ببرنامج جديد.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314389