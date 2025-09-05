Babnet   Latest update 20:32 Tunis

زهيّر الجيس يعلن عن غيابه في البرمجة الجديدة لإذاعة جوهرة أف أم‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/688cba2a752d84.79369605_hqmngjfkleopi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025
      
أعلن الإعلامي زهير الجيس، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، عن غيابه في البرمجة الجديدة لإذاعة جوهرة أف أم.

وكتب الجيس في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "للأسف لن أكون ضمن فريق جوهرة أف أم في الشبكة الخريفية التي تنطلق يوم 15 سبتمبر 2025... بالتوفيق لكل الزملاء".



ويُذكر أن زهير الجيس كان قد أعلن في بداية شهر أوت الماضي التوقف النهائي لبرنامج "بوليتيكا" على إذاعة جوهرة أف أم، بعد 11 سنة من انطلاقه سنة 2014، مشيرًا حينها إلى أنه سيأخذ فترة راحة قبل العودة ببرنامج جديد.



