بيانات "بي هاش للتأمين" تظهر ربحا صافيا بنحو 1ر3 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025

أظهرت البيانات المالية لشركة "بي هاش للتأمين" تحقيق نتيجة صافية في حدود 8ر598 مليون دينار وربحا صافيا بنحو 1ر3 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026 .

وارتفع صافي أرباح الشركة، وفق معطيات نشرتها، موخرا، على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس بنسبة 76ر2 بالمائة في حين تطور رقم اعمال الشركة بنسبة 82ر5 بالمائة ليصل الى 109 مليون دينار مقابل نحو 103 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.

وارتفعت أقساط التامين على غير الحياة بنسبة 78ر9 بالمائة لتصل الى 65 مليون دينار في حين زادت أقساط التأمين على الحياة بنسبة 32ر0 بالمائة لتصل الى 4ر43 مليون دينار.

