Babnet   Latest update 22:07 Tunis

بيانات "بي هاش للتأمين" تظهر ربحا صافيا بنحو 1ر3 مليون دينار خلال النصف الأول من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68163b47a9e9a2.49588837_hgpokflmneiqj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 22:07 قراءة: 0 د, 37 ث
      
أظهرت البيانات المالية لشركة "بي هاش للتأمين" تحقيق نتيجة صافية في حدود 8ر598 مليون دينار وربحا صافيا بنحو 1ر3 مليون دينار خلال النصف الأول من 2026 .
وارتفع صافي أرباح الشركة، وفق معطيات نشرتها، موخرا، على موقع بورصة الاوراق المالية بتونس بنسبة 76ر2 بالمائة في حين تطور رقم اعمال الشركة بنسبة 82ر5 بالمائة ليصل الى 109 مليون دينار مقابل نحو 103 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024.
وارتفعت أقساط التامين على غير الحياة بنسبة 78ر9 بالمائة لتصل الى 65 مليون دينار في حين زادت أقساط التأمين على الحياة بنسبة 32ر0 بالمائة لتصل الى 4ر43 مليون دينار.

وأشارت الشركة الى ارتفاع الالتزامات الفنية بنسبة 13ر5 بالمائة لتصل الى 8ر379 مليون دينار و المنتوجات المالية بنسبة 3ر12 بالمائة لتصل الى زهاء 17 مليون دينار.




Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314379


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:55
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet31°
24° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-21
35°-23
33°-25
37°-27
40°-28
  • Avoirs en devises
    25204,0

  • (05/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40015 DT        1$ =2,92218 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/09)   803,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    