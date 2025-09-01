Babnet   Latest update 10:42 Tunis

نقص الأدوية الحياتية في تونس... تحذير من أزمة سيولة تهدّد السيادة الدوائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b55832007b53.59170185_ikefqhjnpmglo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Septembre 2025 - 08:50
      
شهد برنامج «ناس الديوان» على إذاعة الديوان، الذي تقدّمه سماح مفتاح، نقاشًا حول تواصل أزمة نقص الأدوية الحياتية في تونس، بمشاركة الكرونيكور القار الدكتور سليم العسلي والعميد ديدي.

الدكتور سليم العسلي أكّد أنّ جوهر الأزمة مالي، موضحًا أنّ الصيدلية المركزية تعيش على وقع أزمة سيولة خانقة بسبب مستحقاتها المتخلدة لدى المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية. هذا الوضع، حسب قوله، عطّل خلاص المزوّدين بالخارج وأدى إلى انقطاعات في التزويد بعدّة أصناف حياتية منها أدوية الغدة الدرقية، بعض الأدوية النفسية، وأدوية السرطان.

وشدّد العسلي على أنّ النقص «ليس انقطاعًا تامًا» بل يمكن تجاوزه عبر تعديل الجرعات أو اللجوء إلى الأدوية الجنيسة التي تحمل نفس المادة الفعالة، داعيًا إلى ضرورة أن تُكتب الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء، بما يسمح للصيدلي بتقديم المكافئ العلاجي المتوفّر عند غياب الصنف الأصلي.

من جانبه، اعتبر العميد ديدي أنّ الأزمة تتجاوز المسألة التقنية لتطرح سؤال السيادة الوطنية، قائلاً: «أي دولة لا تملك غذاءها ودواءها تبقى منقوصة السيادة». وأكد أنّ الحل يتطلب قرارات شجاعة لكسر لوبيات السوق وتغليب المصلحة العامة.

البرنامج خلص إلى مجموعة توصيات أبرزها:

* تمويل عاجل للصيدلية المركزية لضمان انتظام التزويد.
* اجتماعات شهرية للجنة اليقظة الدوائية ونشر تقارير علنية عن الأصناف الناقصة.
* تعميم الوصفة بالاسم العلمي بدل الأسماء التجارية.
* تسريع تسجيل الأدوية القابلة للتصنيع محليًا ودعم خطوط الإنتاج الوطنية.

في ختام النقاش، شدّد الضيوف على أنّ الدواء حق أساسي وأنّ أي إصلاح لا بد أن يمر عبر استراتيجية واضحة تضمن استقرار السوق وحماية المرضى من اللجوء إلى السوق الموازية.








