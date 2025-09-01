نقص الأدوية الحياتية في تونس... تحذير من أزمة سيولة تهدّد السيادة الدوائية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b55832007b53.59170185_ikefqhjnpmglo.jpg width=100 align=left border=0>

شهد برنامج «ناس الديوان» على إذاعة الديوان، الذي تقدّمه سماح مفتاح، نقاشًا حول تواصل أزمة نقص الأدوية الحياتية في تونس، بمشاركة الكرونيكور القار الدكتور سليم العسلي والعميد ديدي.



الدكتور سليم العسلي أكّد أنّ جوهر الأزمة مالي، موضحًا أنّ الصيدلية المركزية تعيش على وقع أزمة سيولة خانقة بسبب مستحقاتها المتخلدة لدى المستشفيات العمومية والصناديق الاجتماعية. هذا الوضع، حسب قوله، عطّل خلاص المزوّدين بالخارج وأدى إلى انقطاعات في التزويد بعدّة أصناف حياتية منها أدوية الغدة الدرقية، بعض الأدوية النفسية، وأدوية السرطان.

