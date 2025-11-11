Babnet   Latest update 07:13 Tunis

المحامية دليلة مصدّق تؤكّد أن صحة شقيقها جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6912cef794c947.44635151_inokqfhlpjmge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 11 Novembre 2025 - 00:17
      
أكّدت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، أن صحّة شقيقها السجين جوهر بن مبارك في خطر رغم زيارة الطبيب له، مشيرة إلى أنّها لم تتمكّن، يوم الإثنين، من رؤيته رغم الانتظار لساعات بسبب عدم وجود كرسي متحرّك في السّجن لنقله عليه.

ولاحظت خلال ندوة صحفية عقدها عائلات المساجين السياسيين في قضية "التآمر على أمن الدولة"، مساء يوم الإثنين، أن الخبر المفرح الذي تلقته اليوم يتمثل في أن إدارة سجن بلي (ولاية نابل) نقلت شقيقها الى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم إلّا أنه رفض اي تدخل طبي لتتم إعادته الى زنزانته، واكتفاءه بشرب الماء فقط .



وقالت المحامية إن المدير العام للصحة التابع للهيئة العامة للسجون التقى، لمدة ساعة، شقيقها جوهر بن مبارك الذي كان قد أعلن يوم 29 أكتوبر الماضي، دخوله في إضراب جوع وحشي عن الطعام والماء والدّواء احتجاجا على ظروف محاكمته، داخل زنزانته، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن إضراب الجوع الوحشي الذي يخوضه مؤكدا له أن ما يقوم به يشكل خطرا على صحّته.

وأكدت في هذا الصدد أن صحة شقيقها، الذي يحاكم صحبة مجموعة من السياسيين في ما عرف ب"قضية التآمر على أمن الدولة"، في تدهور متواصل وأنه مهدد بالموت في أي لحظة.

من جهتها اعلنت منية إبراهيم زوجة السجين عبد الحميد الجلاصي عن التحاق زوجها بالإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من السجناء السياسيين هذه الليلة، ومن بينهم السجين عصام الشابي الذي يخوض كذلك إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي.

وقد قدم نجل عصام الشابي رسالة من والده أكد فيها أن إرادته قوية، وجاء فيها ما نصّه "أنا هنا ثابت لا أساوم على حقّي ولا على حقّ كل مظلوم. كل يوم من هذا الإضراب هو صرخة في وجه الظّلم، وتذكير بأن السجون لا تطفئ الأفكار ولا تقفل على الكرامة".


الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
تونس
Heure à Tunis :
*.*.*