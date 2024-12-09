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أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية سلسلة قرارات جديدة تتعلق بعدد من القضايا الحياتية والمجتمعية الهامة، بما في ذلك "تصفية الحسابات" والثأر، حظر التجوال، وتوزيع الخبز، إضافة إلى قضايا تخص حقوق الأفراد والحريات الشخصية.



ومن أبرز القرارات التي تم الإعلان عنها:





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عقوبة "تصفية الحسابات": أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين المواطنين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. كما أكدت القيادة العامة على ضرورة التعاون والتكاتف الوطني بعيدًا عن أي خلافات قد تعرقل بناء "سوريا الجديدة".



رفض المطالبة بالثأر: لا يحق لأي شخص المطالبة بـ "دماء الشهداء"، حيث شددت القيادة على أن الشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن وليس لأغراض تصفية الحسابات الشخصية. ويُمنع تمامًا استخدام عبارة "دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر".



تحديد كمية الخبز المسموح بها: تم تحديد كمية الخبز التي يحق لكل شخص شراؤها بـ 4 ربطات فقط في اليوم. ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على المخزون وضمان توزيعه بشكل عادل بين المواطنين.



حظر التجوال: أعلنت القيادة العامة عن فرض حظر تجوال كامل في المدن التالية: دمشق وريفها، اللاذقية، وطرطوس، وذلك من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا. وأكدت أنه سيتم معاقبة المخالفين بالحبس لمدة شهر.



حرية لباس النساء: في خطوة تهدف إلى حماية الحرية الشخصية، أكدت القيادة العامة على منع التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بمظهرهن، بما في ذلك مطالب التحشّم. وأشارت إلى أن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر.



حماية الإعلاميين: في إطار دعم الإعلام الوطني، تم فرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يتعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، أو على صفحات التواصل الاجتماعي. كما شددت القيادة على ضرورة حماية الإعلاميين وضمان حرية عملهم في خدمة الوطن والمجتمع.